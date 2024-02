El 'palo' a James Rodríguez: "Como no juega, no está satisfecho"

Sao Paulo hizo historia y levantó la Supercopa do Brasil contra el Palmeiras (0-0), que se decidió en la tanda de penaltis (2-4). Pero lo hizo con una ausencia importante, la de James Rodríguez.

El Tricolor no solo conquistó el título, sino que se convirtió en el primer club del país en ganar, como mínimo una vez, todos los títulos oficiales posibles. Un hito que se merecían festejar por todo lo alto.

Sin embago, James Rodríguez no jugó, ni ha disputado ningún minuto en lo que llevamos de 2024. Y es que el colombiano llevaba tiempo trabajando al margen, y esta semana pasado ya entrenó con el grupo. Pero no acabó acabando en la convocatoria y no viajó con el resto de la plantilla. Mientras que otros futbolistas que estaban lesionados sí que acompañaron al equipo.

SU DECISIÓN NO PASÓ DESAPERCIBIDA

Su ausencia no fue para nada discreta, aunque desde el club evitaron generar más polémica. Carlos Belmonte, directivo de Sao Paulo, valoró la situación del centrocampista y descartó problemas con él, afirmando que la intención es que continúe en el equipo.

“Lo tomamos con total naturalidad. James no ha tenido ningún problema desde que llegó. Él entrena y trabaja. Pero el fútbol brasileño es más intenso y no supo adaptarse. Es un jugador de otra estantería. Como no juega, no está satisfecho”, declaró a 'Globo Esporte'.

“Obviamente, desearía que estuviera aquí. Pidió no estar allí y lo respetamos. Seguimos trabajando para que él permanezca con nosotros. Lo dije de Daniel Alves. Nadie es más grande que São Paulo. Trabajamos para São Paulo”, concluyó.

Mientras que el presidente, Julio Casares, tampoco quiso darle demasiada importancia al asunto y certificó que James se comunicó con sus compañeros para celebrar el triunfo en la Supercopa. Y confía, además, en que este lunes se entrene con el equipo.

Y quien sí se pronunció fue el técnico, Thiago Carpini, en rueda de prensa: “Que él estuviera relacionado fue mi decisión. Pero tomamos decisiones juntos. Su carrera habla por sí sola. No había nada para nosotros que él no estuviera aquí. Quizás sería mejor que se quedara en São Paulo. Todo perfectamente normal. Estaba convocado, pero luego entendimos que sería más beneficioso quedarse en São Paulo”.