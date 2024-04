El Barça visita Andorra antes de viajar al infierno griego

El Barça afronta un desafío mental esta tarde, a partir de las 18:30h (CET), en el partido de Liga Endesa en el que visitan a Morabanc Andorra. Un encuentro que llega en mitad de la eliminatoria de playoff de Euroliga ante Olympiacos, y en el que el objetivo es conseguir un triunfo que permita a los azulgranas asentarse en esa tercera posición de la tabla, sin sufrir excesivo desgaste para llegar con las máximas garantías posibles al doble duelo del Pireo.

Para el conjunto catalán, cada partido es importante. En la competición doméstica, y después de no haber hecho los deberes durante la temporada regular, Roger Grimau y sus jugadores no pueden permitirse más tropiezos, pero es impensable no tener la mente puesta en la serie europea, y más, tras la victoria del pasado viernes por 77-69 que puso el empate a uno.

Tras arrancar el playoff con derrota, el Barça estaba obligado a ganar en el segundo asalto para no despedirse prácticamente del objetivo de disputar la Final Four de la Euroliga por cuarta temporada consecutiva, y Jabari Parker se erigió como el líder del equipo para derrotar a los de Georgios Bartzokas.

Andorra, con la permanencia asegurada de manera virtual

Con la victoria ante el conjunto heleno, los azulgranas llegan con buenas sensaciones a La Bombonera, para medirse a un Morabanc Andorra que ha tenido toda la semana para preparar el encuentro, y que llega a la cita con 11 victorias, en la 12ª posición en la clasificación. Los de Natxo Lezkano arrancan, a falta de cuatro jornadas, con tres de ventaja sobre Breogán y Obradoiro, y tienen la salvación asegurada de manera virtual. Para hacerla matemática, deben ganar al Barça y que alguno de los dos conjuntos gallegos pierda.

El Barça superó a Andorra por 91-87 en el duelo de la primera vuelta / Dani Barbeito

Jean Montero, la referencia

Tras descender a Leb Oro en 2022, el paso de los andorranos por la segunda división de nuestro baloncesto tan solo se alargó una temporada, y el curso pasado recuperaron la categoría. En esta campaña, uno de los grandes líderes del equipo en pista está siendo Jean Montero, que promedia 15,1 puntos por partido. El base dominicano es el cuarto máximo anotador de la Liga Endesa, tan solo superado por los 19 tantos por partido del baskonista Markus Howard, y de los 15,2 que registran tanto Ike Iroegbu, de Girona, y Chima Moneke, también de Baskonia.

Los otros peligros de Andorra

El Barça deberá tener cuidado de Montero, pero también de Marin Maric, un 2,11 que, en su primera temporada en Liga Endesa, está aportando 12,1 puntos y 5,7 rebotes. También está siendo importante un Jerrick Harding que ya impresionó en su primera campaña en España, siendo una de las referencias anotadoras en Manresa, y que este curso está firmando 14,7 tantos por partido, dotando al perímetro andorrano de más pólvora.

Minutos para los menos habituales

En el conjunto azulgrana, que regresará a Barcelona tras acabar el partido, se espera que Grimau rote y de minutos a los jugadores que prácticamente no han tenido protagonismo en los dos primeros partidos de la serie ante Olympiacos. Joel Parra y Oriol Paulí fueron los descartados, mientras que Darío Brizuela y James Nnaji entraron en la lista de 12, pero no se movieron del banquillo.