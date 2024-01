Mourinho ficha a un talento criado en Marbella y que rechazó al Madrid

Ya es un hecho. A falta del anuncio oficial, Dean Huijsen jugará cedido en la Roma por la Juventus. A pesar de que el joven central de 18 años tenía prácticamente cerrado un préstamo al Frosinone, la aparición del conjunto romano y la insistencia de José Mourinho en llevárselo han terminado por cambiar su destino.

Según cuentan desde Italia, el técnico portugués le quería a toda costa y eso ha hecho que la Roma ponga sobre la mesa casi un millón de euros (700.000€) para conseguir la cesión del futbolista. Durante la tarde del viernes pasará reconocimiento médico, según ha informado la Gazzetta dello Sport.

Nacido en Amsterdam, Huijsen también cuenta con la nacionalidad española, ya que cuando tenía cinco años su familia se trasladó a vivir en Marbella. Allí empezó a forjar su carrera como futbolista, primero en el Costa Unida C.F. de Marbella y luego en el Málaga, desde donde daría el salto a la Juventus en 2021.

José Mourinho, entrenador de la AS Roma / EFE

Fue una decisión importante para el futbolista, que rechazó al Real Madrid para viajar a Italia, según explica su padre, Donald Huijsen, en el documental de la Juventus 'The Best is Yet to Come': "Al final era Real Madrid o Juventus. Íbamos en el coche y empezamos a sacar ventajas y desventajas de ir a Italia. Aprender un nuevo idioma, ir a otro país..."

Con el paso del tiempo la decisión de Huijsen ha demostrado ser la correcta. Internacional en las categorías inferiores de Paises Bajos (aún debe decidir si jugar con la absoluta de España o de su país natal), ya ha debutado con el primer equipo bianconeri de la mano de Allegri. "Juega con la serenidad de un treintañero. Tendrá una gran carrera. Fue como Ciro Ferrara", avisó el entrenador italiano tras el debut del central ante el Milan. Su futuro, ahora de la mano de Mourinho, se antoja brillante.