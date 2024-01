Mourinho se pronuncia sobre su futuro con Brasil

La renovación de Carlo Ancelotti con el Real Madrid ha trastocado los planes de futuro de la selección de la CBF en su búsqueda de un nuevo seleccionador brasileño. La negativa del técnico italiano habría activado la opción José Mourinho, que se rumoreaba como uno de los grandes candidatos para sentarse en los banquillos de la Seleçao.

El técnico portugués de la Roma había sido tentado previamente fuera de Italia con ofertas multimillonarias de Arabia, propuestas que el mismo Mourinho rechazó para continuar al mando del equipo romano. El compromiso del entrenador luso con el conjunto 'giallorossi' es total, aunque sigue sin renovar su vínculo con la entidad italiana con la que tiene contrato hasta este mismo verano.

En medio de las negociaciones por la ampliación del contrato del técnico portugués, la federación brasileña se ha visto sacudida por la sorpresiva renovación de Carlo Ancelotti con el Real Madrid. El entrenador italiano apuntaba a ser el relevo de Fernando Diniz en los banquillos de la Seleçao, por lo que la negativa del técnico madridista habría activado otras opción en la recámara como la de José Mourinho.

Sin embargo, el propio técnico portugués se ha encargado de salir al paso de las especulaciones sobre su futuro: "Brasil no me llamó para ser el nuevo entrenador. Le dije a mi agente: no hables con nadie mientras sea entrenador de la AS Roma".

Mourinho tiene en su mente seguir al mando de los banquillos romanos en un futuro: "Confío al 100% en los propietarios de la AS Roma. Siempre les informé, incluso cuando me llamó Portugal... y cuando me llamó el club saudí el verano pasado". Una respuesta contundente que despeja las dudas sobre su futuro y apremia, aún más, las urgencias de la CBF en su búsqueda de un nuevo seleccionador brasileño.