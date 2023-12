Mariano Pernía, exfutbolista argentino que brilló en la élite del fútbol europeo, ofreció una interesante perspectiva sobre Lionel Messi y su participación en los Mundiales en una reciente entrevista con Flashscore.

Pernía, quien jugó más de 200 partidos en la élite y tuvo una destacada carrera en clubes como el Recreativo, el Getafe y el Atlético de Madrid, así como una breve etapa en la selección española, compartió sus reflexiones sobre el astro argentino.

En particular, Pernía destacó la trayectoria de Messi y su evolución a lo largo de los años. "Yo no tenía duda de que Leo iba a ser todo lo que fue, porque aparte lo conocía y sabía de su fuerza mental. No para de querer crecer y querer aprender", expresó el exdefensa argentino. Pernía elogió la perseverancia y la mejora continua de Messi, señalando cómo el jugador se esforzó por perfeccionar diferentes aspectos de su juego, desde la definición hasta las jugadas de pelota parada.

El exfutbolista también abordó la situación en Argentina en torno a Messi y los periodos de crítica que experimentó. "En Argentina hubo una época en la que no merecíamos tener a Messi con la selección porque se le criticaba mucho. Se llegó a pedir que no fuera al Mundial", comentó Pernía. Sin embargo, destacó la fortaleza mental de Messi y su determinación para seguir adelante a pesar de las críticas.

Una de las afirmaciones más llamativas de Pernía fue su especulación sobre qué habría pasado si Messi hubiera optado por representar a España en lugar de Argentina. "Si Messi hubiera elegido jugar con España ya tendría dos Mundiales", afirmó. Pernía sugirió que Messi podría haber contribuido al éxito de España en las ediciones de la Copa del Mundo en las que participó si hubiera tomado esa decisión.