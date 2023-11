Mbappé: "Supe que Messi ganaría el Balón de Oro la noche de la final del Mundial"

El delantero francés aseguró que el argentino es justo ganador del trofeo, a pesar de su temporada y de la de Haaland "Leo es uno de los mejores de la historia, si no el mejor", dijo el futbolista del PSG, que también alabó a Luis Enrique

Mbappé, en la previa del partido entre Francia y Gibraltar, compareció ante los medios de comunicación, donde fue preguntado por su posición en el Balón de Oro. El crack francés reconoció que Leo Messi es justo ganador.

El futbolista del PSG quedó tercero en la pasada Gala del Balón de Oro. "Supe que Messi lo ganaría la noche de la final del Mundial", dijo el delantero. "Messi lo merece. Si gana el Mundial tiene que ganar el Balón de Oro", añadió

Mbappé no cesó en sus elogios al astro argentino: "Es uno de los mejores de la historia, si no el mejor. Es verdad que Haaland y yo hicimos una buena temporada, pero eso al lado de un Mundial ganado por Messi, no hay comparación".

Por otro lado, el internacional con Francia alabó también a Luis Enrique y restó importancia a las palabras del técnico, que dijo que tenía que mejorar: "No me lo tomé a mal, es un gran entrenador, tiene mucho que aportarme. Estoy en un momento en el que quiero ampliar mis posibilidades, aprender, progresar y ganar títulos. He funcionado bien con todos los entrenadores y no necesito que me digan que soy el mejor todo el rato para llevarme bien con ellos", señaló.