El ídolo de la infancia que inspiró a Haaland

El jugador de referencia del noruego sigue en activo en la Liga de Arabia Saudi "Tenía unos movimientos sutiles en el área y una gran capacidad de engañar a los defensores, era increible", declaró el jugador del City

Erling Haaland fue también un niño y como todos, tenía sus ídolos, esos jugadores a los que se admira desde lo más hondo y que en algunos casos sirven de modelo e inspiración.

El delantero noruego, que hoy es ídolo de tantos niños y no tan niños, también tuvo el suyo y según confesó a periodistas ingleses se trataba nada más y nada menos que del delantero Cristiano Ronaldo, actualmente el el Al-Nasr y todavía jugador de la selección portuguesa.

"Siempre observaba a Ronaldo, me fijaba en sus movimientos en el área. Hacía dos o tres movimientos antes de entrar en el área deseada. Era una especie de duelo con los defensores. Era importante hacerlo en el momento perfecto. También, había que sacar bien el balón. Si no tienes un pase preciso, no podrás marcar de cabeza".

Se le preguntó a Haaland si había algún otro jugador que le hubiera marcado como el portugués, pero no dio más nombres: "¿Quién más además de Ronaldo me inspiró? Él por encima de cualquiera. La forma en que se movía desarrolló su estilo de juego. ¿Recuerdas cómo jugó en el Manchester United y luego en sus primeros años en el Real Madrid? En el Real Madrid se convirtió en delantero. Eso fue increible. Y también la forma en la que marcaba goles. Se trata de movimientos sutiles en el área y de la capacidad de engañar a los defensores", dijo Haaland a TV 2.