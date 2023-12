Martín Palermo lo deja claro: no dirigirá a Boca mientras esté Riquelme

Era un secreto a voces, pero el propio Martín Palermo lo confirmó en una entrevista con 'Radio La Red'. No será el entrenador de Boca Juniors mientras esté Juan Román Riquelme como presidente en el período de los próximos cuatro años.

Así lo dejó claro el exdelantero y leyenda del conjunto 'xeneize', que apuntó que si lo llama Román "es por algún interés" y no por estar convencido del proyecto de Martín. "No creo que Riquelme me llame para ir a Boca. Si lo hace es por algún interés, pero no lo va a hacer. Somos distintos con Román", puntualizó Palermo.

"Para qué mentirle al hincha de Boca. La convivencia con Román no duraría nada. Tendré que esperar 4 años más para ser técnico de Boca. Que el hincha de Boca me haya dicho 'traidor' fue lo que más me dolió", sentenció el exjugador del Villarreal, Alavés y Real Betis.

Riquelme, ganador de las elecciones en el equipo bonaerense para ser presidente, tiene claro su deseo. Es el mismo de su Consejo de Fútbol para llegar al banquillo que dejó desierto Miguel Almirón. Diego Martínez sería la gran apuesta del exjugador del Barça, que confía en el técnico de Huracán para su proyecto.

"Estamos a punto de finalizar la rescisión", informó Gustavo Mendelovich, vicepresidente de Huracán, esta misma semana. Martínez solo estará pendiente de discutir detalles contractuales con la directiva azul y oro, y en Argentina ya se habla de la duración de su contrato: sería hasta diciembre de 2024.