Marc Navarro: "Había días que te levantabas y te preguntabas: ¿para qué tanto esfuerzo? Pero aquí sigo"

El exlateral de Espanyol y Watford atiende a SPORT una vez finalizada su experiencia por Estados Unidos, donde ha recuperado sensaciones y ha vuelto a sentirse futbolista tras un año sin equipo Tras vivir un calvario con las lesiones durante su carrera, a sus 28 años quiere dar un paso más y demostrar que aún tiene cuerda para rato en Europa

"Ni siquiera sabía que uno se puede quedar sin equipo". La carrera de Marc Navarro (Badalona, 1995) no ha sido como la de otras apariciones fulgurantes del fútbol español. Irrumpió en el primer equipo del Espanyol como un tiro, viniendo del filial y haciéndose un hueco en el flanco diestro del once a base de poderío físico y goles. Sin embargo, en el fútbol profesional no todo es tan fácil como sumar uno más uno.

Tras dejar el Espanyol siendo ya un jugador importante y poner rumbo a la Premier League, la carrera de Marc Navarro dio un giro de 180 grados. Las lesiones le lastraron, estuvo cedido un año en el Leganés y finalmente se quedó sin equipo en 2021. Ahora atiende a SPORT después de aterrizar de El Paso Locomotive, un equipo de la USL Championship de Estados Unidos, donde ha cumplido el objetivo de volver a sentirse futbolista. Tiene ganas de más, de mucho más.

Pregunta: Lo primero de todo, ¿cómo te ha ido este año por Estados Unidos?

Respuesta: Desde que llegué me trataron muy bien, me dieron la confianza que necesitaba teniendo en cuenta de donde venía. Al final jugué 32 partidos que era lo que quería.

P: ¿Qué expectativas tenías en esta aventura? ¿Qué buscabas en Estados Unidos?

R: Mi objetivo era claro: poder volver a la rueda, a volver a jugar que era lo que necesitaba. Volver a ponerme en forma, a sentirme futbolista, que fue básicamente lo que perdí en ese año que por circunstancias no pude jugar. Contento por haber cumplido el objetivo: jugar y volverme a sentir yo.

P: ¿Es complicado estar sin jugar?

R: Es difícil porque uno nunca está acostumbrado a eso. Desde pequeño tu fin de semana es ir a jugar tu partido y entrenar en el día a día con tus compañeros. Pasar de eso a ver que de golpe te tienes que preparar por tu cuenta o ver que la situación no cambia pues es complicado. Al final, gracias a como lo supe llevar y a mi familia y mi novia pues lo supe llevar y gracias a todo eso pues he podido cambiar la situación.

P: ¿Normalizaste el hecho de estar parado?

R: Lo normalicé también para intentar estar bien conmigo mismo. Obviamente no era lo que quería pero intentaba sacar el lado positivo o no darle tanta importancia porque sino es una situación que te puede perjudicar mucho. De haber vivido experiencias increíbles a de golpe verte en una situación completamente contraria. Fue un poco complicado. Todo con la esperanza de que algún día iba a cambiar.

P: ¿Qué nivel hay en Estados Unidos realmente?

R: Mejor de lo que me esperaba. No conocía nada la liga. Pregunté a antiguos compañeros y la verdad que llegué y me sorprendió bastante. Creo que hay jugadores muy buenos técnicamente. Tácticamente creo que sí le falta mejorar, pero lo que es el juego y los jugadores es una liga competitiva. En América obviamente lo que más se ve es la NFL o el béisbol, pero entre el Mundial y Messi están haciendo mejorar muchísimo el nivel. Creo que es un deporte en el que la gente cada vez está más interesada.

Marc Navarro, en su aventura en El Paso | El Paso

P: Volvamos más a tu carrera y ya que hemos empezado por el final vamos un rato al principio. Sales de la cantera del Espanyol y eres una aparición en la Liga. Te haces con la titularidad, juegas muchos partidos metiendo goles y te vas al Watford. Ahí tu carrera parecía ir como un tiro... ¿Tu qué pensabas en aquel momento?

R: Cuando eres joven y estás en ese momento crees que te vas a comer el mundo. Al final fui pasando etapas, viviendo diferentes situaciones. Desde el inicio fue cumplir un sueño, mucho tiempo trabajando y peleando para llegar a Primera División. Lo recuerdo muy bonito.

P: ¿Te arrepientes de haber salido del Espanyol tan pronto?

R: Bueno quizás salí en un momento en el que me hubiera venido mejor un año más en un sitio en el que ya estaba algo más consagrado. Estaba jugando, me estaba sintiendo bien… Y di un salto muy grande. Al final todo pasa por algo y no me quiero arrepentir. No todo cambió por el cambio que experimenté al irme al Watford, sino también por cosas que me pasaron: lesiones, situaciones, adaptación…

Al final cuando uno tiene lesiones y no tiene continuidad en la élite todo es más complicado. Recuperar después la confianza y que el entrenador vuelva a apostar por ti no es fácil, porque otro compañero también está ahí. Fue una suma de cosas que al final no me dejaron acabar de sentirme bien. No me arrepiento porque el salto de ir a la Premier y al Watford fue una experiencia increíble y un sueño. El Espanyol tampoco quizás me dio esa importancia y a ellos ya les venía bien el dinero que iban a recibir por mí. Fue una suma de consecuencias que hizo que yo llegara a la Premier League.

"Me cambió muchísimo la vida y quizás no me adapté a todo eso"

P: Te toca estar solo…

R: Sí, fue un cambio muy radical para mí. Demasiado. Desde pequeño había estado en mi casa, con mi familia, con mis amigos, mi día a día era muy fácil… Me levantaba por la mañana, iba al fútbol y por la tarde tenía libre. Pero, de golpe, pasé a estar solo, con clima que no es el de aquí, otro idioma… Me cambió muchísimo la vida y quizás no me adapté a todo eso. Al final creo que cuando uno no es feliz, también afecta en su juego y en su rendimiento. Lo llevé lo mejor que pude. Al principio jugué, pero luego las lesiones me mataron.

P: ¿Cómo se convive con las lesiones?

R: Cuando juegas no piensas, pero cuando te lesionas le das muchas vueltas. Aunque te cuides mucho, siempre piensas. Te haces preguntas por todo. Es muy complicado. Entras en un bucle. Pero gracias a Dios he podido jugar esta temporada 32 partidos. Muchos clubs tenían dudas sobre mí por mi historial pero he demostrado que puedo jugar con continuidad. Deportivamente creo que siempre he estado a la altura.

P: Del Watford te vas al Leganés cedido

R: Necesitaba una vuelta a España. El primer año en Inglaterra jugué muy pocos partidos. No fue un gran año y vi una oportunidad muy importante poder volver aquí. Hablé con otros clubs, pero Mauricio Pellegrino fue el que me convenció. También estaba en Madrid, donde creía que iba a estar cómodo, cerca de casa, un sistema con carrileros que me hacía bien… Y, como en Watford, al principio jugué y bien, pero una lesión me hizo estar tres meses fuera y ahí todo volvió a cambiar. Aguirre cogió el mando, yo volví y cuando lo hice ya fue muy complicado. Él tenía sus jugadores de confianza y yo no estaba al 100%. Fue una gran frustración, con una cuarentena de por medio que tuve que vivir solo… No fue mi mejor año y no pude ser el Marc del Espanyol.

Marc Navarro, en una acción durante el partido contra el Real Madrid | Efe

P: No salen las cosas en Leganés, vuelves al Watford y, un año después, sin equipo…

R: Sí, fue mi tercer año en Inglaterra. Apenas jugué 10 partidos, con algunos problemas de isquio, también siguió la cuarentena que me impedía ir a España… Fue todo un poco caótico. A partir de eso, arreglamos los dos años que me quedaban de contrato para poder irme. Sin embargo, no salió del todo bien. El equipo al que me iba a ir firmó a otro jugador y me quedé un poco en el aire en el último momento, con los equipos hechos y el mercado cerrado. Ni siquiera sabía que uno se podía quedar sin equipo.

P: Juegas en la cantera del Barça y del Espanyol, te sientes querido por muchos clubes y, de repente, la nada. ¿Cómo se gestiona eso?

R: Es difícil de llevar porque es un cambio radical. No es nada fácil. Siempre me había sentido querido, siempre había estado en los mejores equipos de Catalunya, luego me voy a otro equipo top como el Watford en la Premier League… Como que todo habíia sido tan positivo… Sentirte en lo más alto y luego ver que no puedes hacer lo que más te gusta, que no te sale una oportunidad. Es un poco frustrante.

P: ¿El hecho de entrenar solo cómo se vive? Porque siempre habías entrenado con ese objetivo de acabar jugando el fin de semana

R: Obviamente cuando uno corre o hace un entrenamiento con su club ni siquiera te das cuenta de lo que entrenas, porque te lo pasas bien y esa hora y media se pasa volando. Pero cuando tienes que entrenar por tu cuenta es mucho más sacrificado, eres tú el que te tienes que poner los ejercicios, tu nutricionista… Al final no estás acostumbrado y a nivel psicológico también es muy complicado. Llega el fin de semana y en ese momento no me gustaba ni ver fútbol. Veía a todo el mundo jugar y yo no podía. Pero por suerte, pude volver a jugar y volver a ser yo.

P: ¿Recibiste ayuda psicológica?

R: Sí, yo iba a un coach que ya conocía porque ya iba cuando estaba en el Espanyol. Me lo propusieron y la verdad es que tenía un feeling muy bueno. Cuando me quedé sin equipo volví y me puse a trabajar con él. Me ayudaba mucho hablar con él, me desahogaba.

P: ¿Pensaste en dejar el fútbol profesional?

R: Hay muchos días. Había días que te levantabas y te preguntabas: ¿para qué tanto esfuerzo? Pero aquí sigo, porque sí hay otros días que aparecen esas cosas que te hacen seguir para adelante y no rendirte. No lo hice y tenía tantas ganas de jugar que me fui a 18 horas en avión de mi casa para poder volver a sentirme futbolista. Si de verdad hubiera querido rendirme no hubiera dado un paso como ese. Esa esperanza y esa confianza de volver a jugar siempre la he tenido.

P: Ese primer partido en tu vuelta, ¿qué tal?

R: Disfruté más mi debut en Primera que mi redebut en el fútbol profesional. Fue extraño para mí volver, llevaba mucho sin jugar un partido. Tenía mucha inquietud en saber cómo me iba a encontrar. Fue un partido parecido al que jugué una vez me recuperé de una lesión de cruzados. Al final es volver a sentirse futbolista y obviamente que lo disfrutas. Ver a tu familia contenta pues también fue una liberación. Te acuerdas de todos los días que te has ido solo a correr a la playa. Fue un decir ‘mira pues no me rendí y ha merecido la pena’.

P: ¿Y ahora qué?

R: De momento estoy a la espera. Yo firmé un año y cumplí el objetivo. He vuelto a ser yo, vuelvo a ser futbolista y ahora el siguiente paso es encontrar algo que me ilusione. Estoy preparado para dar ese paso adelante. Quiero llegar hasta donde pueda. Me gustaría volver a Europa, estar más cerca de mi familia. Veremos qué pasa.