Luis Suárez, despedida e incógnita: "Me he ganado el derecho a decidir"

El Pistolero marcó el gol de la victoria ante el Vasco da Gama, fue ovacionado y derramó varias lágrimas en su último partido como local en el Tricolor Tras el partido, dejó su futuro en el aire

Fue un emotivo adiós en Porto Alegre. Este domingo el Pistolero fue despedido y ovacionado junto a la afición Tricolor en el partido ante el Vasco de Gama. Lo hizo con un golazo para encaminar a su equipo hacia la victoria y cerrar de la mejor manera una breve etapa en Brasil. Aunque todo apunta que vestirá la camiseta rosa del Inter de Miami de la MLS a partir de 2024, Suárez no dio demasiadas pistas y dejó abierto su futuro. "Necesito descansar, disfrutar de la familia y el destino sabrá a donde me tocará en un futuro”, afirmó el uruguayo tras el partido.

Su futuro, en el aire

Tras el emotivo adiós en Porto Alegre, Luis Suárez, a partir de ahora agente libre, habló de su futuro en rueda de prensa: "Me he ganado el derecho a decidir, a decir basta y a disfrutar del lugar en el que me toque jugar y de mis hijos, que tuvieron pocas vacaciones en el último tiempo y se quedaron conmigo apoyándome".

El atacante reconoció también que está sufriendo el paso de los años: “El dolor que siento en el día a día es mucho, el que habla es mi cuerpo. Tengo que pensar en el Suárez ser humano".

La llegada de Luis Suárez al conjunto brasileño ha provocado un gran impacto en el club. En 2022 Grêmio jugaba en 2nda división. En 2023 peleó el Brasileirao hasta las últimas fechas y en 2024 jugará Copa Libertadores.

Fue un 2023 inmejorable: disputó 53 partidos, marcó 27 goles y brindó 19 asistencias al borde de cumplir los 37 años. Precisamente, en esta Liga de Brasil que está a punto de finalizar, el ex del Barça ha marcado 15 goles y ha repartido 11 asistencias. En total, ha logrado levantar dos títulos: el Campeonato Gaúcho y la Recopa Gaúcha.

Una despedida a su altura

Acompañado por su esposa y sus hijos, el artillero uruguayo recibió el cariño de sus aficionados desde el primer minuto. Muchos de ellos lucieron en las tribunas caretas suyas y, finalizado el encuentro, le dedicaron varias canciones.

El club, por su parte, proyectó un video con los mejores momentos del delantero charrúa en la pantalla gigante del estadio y Suárez se emocionó.

GRACIAS, @LuisSuarez9 🥹🇪🇪 Um capítulo lindo de nossa história foi escrito por ti. O 4º maior artilheiro em atividade do mundo deixou a sua marca 27 vezes com nosso manto. Onde estiver, serás para sempre IMORTAL! 💙 pic.twitter.com/gtcy7aLshE — Grêmio FBPA (@Gremio) 4 de diciembre de 2023

Ahora, el uruguayo deberá decidir si cuelga las botas o si continúa siendo el '9'. Su futuro se conocerá en las próximas semanas, aunque todo apunta a que su destino será el Inter de Miami y volverá a ser, como en el Barcelona, compañero de su amigo Leo Messi, Sergi Busquets y Jordi Alba.