¿Cómo les ha ido a los primeros nominados al Trofeo Kopa?

La revista deportiva France Football galardona desde 2018 al mejor futbolista menor de 21 años en el mundo Gavi, con 18 años, ha cogido el relevo de Pedri y es el vigente campeón del premio

El Trofeo Kopa es un premio anual que desde el año 2018 entrega la revista deportiva France Football al mejor futbolista del mundo menor de 21 años. El galardón lleva el nombre de Raymond Kopa, primer jugador francés en ganar el Balón de Oro.

Los ganadores del Balón de Oro que aún están vivos eligen entre diez nominados al mejor futbolista sub-21. Kylian Mbappé (2018), Matthijs de Ligt (2019), Pedri (2021) y Gavi (2022) han sido los ganadores del trofeo hasta la fecha. En 2020 France Football decidió no entregar el premio debido a que la pandemia de COVID-19 impidió el desarrollo normal de las ligas.

¿Qué ha pasado con los primeros nominados al Trofeo Kopa, hace ya 4 años? ¿Estar en la lista para ganar el premio es sinónimo de un futuro brillante en el fútbol? Lo descubrimos en este artículo.

9. Ritsu Doan y Amadou Haidara

Ritsu Doan y Amadou Haidara empataron en el último lugar. En aquel entonces con 20 años, despuntaban en el Groningen y el RB Salzburgo, respectivamente. Ahora con 24 años, el destino les ha llevado a la Bundesliga.

El japonés, tras pasar por PSV Eindhoven y Arminia Bielefeld (cedido), juega en el Friburgo, que lo compró el pasado mercado de verano por 8.5 millones de euros.

Conocido como el 'Messi japonés' por ser un extremo derecho zurdo de 1'72 metros que destacaba por su electricidad y uno contra uno, nunca ha acabado de mostrar nivel de estrella mundial.

Haidara, por su parte, consiguió el ascenso dentro la franquicia de Red Bull y firmó por el RB Leipzig en 2019 a cambio de 19 millones de euros. El mediocentro de Mali es un fijo en el esquema de Marco Rose por su polivalencia: puede jugar de mediocentro, mediocentro defensivo o por banda derecha.

8. Housem Aouar

Junto a Fekir, era sin duda de los futbolistas más talentosos del Olympique de Lyon, aunque con el paso de los años el que ha destacado más ha sido el jugador del Betis.

Aouar sigue demostrando que le sobra calidad, pero se ha quedado uno o dos peldaños por debajo de lo que se esperaba de él. Hace unos meses se hablaba de que podría firmar por el Betis y, de este modo, volver a juntar la dupla Fekir-Aouar. Termina contrato en 2023.

7. Patrick Cutrone

Hace 4 años, Cutrone se presentaba al mundi como uno de los atacantes del futuro firmando 18 goles y 6 asistencias con un histórico como el AC Milán. Esa gran temporada 17/18 fue su aval para jugar en grandes equipos como la Fiorentina, el Wolverhampton o el Valencia.

Nada más lejos de la realidad, ahora con 24 años, Cutrone es prácticamente un juguete roto. En la 20/21 no marcó ningún gol y en la 21/22 tan solo tres. Actualmente juega en el Como de la Serie B, dónde ha firmado tres dianas en siete partidos.

6. Trent Alexander-Arnold

Trent Alexander-Arnold es el primer nombre de la lista que se ha convertido en un futbolista de talla mundial, uno de los intocables de Jürgen Klopp.

A los 24 años ya es campeón de Champions, Premier League, Mundial de Clubes y Supercopa de Europa, entre otros trofeos nacionales. Internacional con Inglaterra en 17 ocasiones, tiene un valor de mercado de 80 millones de euros.

4. Rodrygo y Gianluigi Donnarumma

No hubo quinto puesto porque el brasileño y el italiano empataron a puntos (12). Rodrygo, en aquel entonces en el Santos, era una de las perlas del fútbol brasileño con solo 17 años. Lo fichó el Real Madrid en 2019 por 45 millones de euros y ha demostrado ser un revulsivo de primer nivel. Sin embargo, aún no muestra las garantías que sí ofrece Vinícius partiendo desde el once inicial.

Donnarumma, por su parte, se hizo un portero de elite mundial en el AC Milan y fichó libre por el PSG en 2021. Titular en el club francés y en la selección italiana con 23 años (49 internacionalidades) sigue siendo uno de los porteros mejor considerados de toda Europa. Ganó la Eurocopa de 2021 con la Italia de Mancini y fue elegido como el mejor jugador del torneo.

3. Justin Kluivert

Tras mostrar un nivel espectacular en el Ajax con solo 19 años, la Roma se apresuró para atarlo en 2018. Los italianos desembolsaron 17,25 millones de euros por él. Nunca consiguió rendir a un buen nivel de manera continuada y desde entonces ha ido encadenando cesiones (RB Leipzig, Niza y ahora el Valencia).

Seguramente, el hijo del gran Patrick Kluivert ha sido una de las grandes decepciones de esa lista de nominados al Trofeo Kopa en 2018, aún más teniendo en cuenta que quedó tercero. Sin embargo, parece que el neerlandés está recuperando un poco la sonrisa en el Valencia de Gattuso, aunque no tiene sitio fijo en el once inicial.

2. Christian Pulisic

La medalla de plata fue para el atacante estadounidense. En aquel entonces, con 20 años, maravilló a la Bundesliga en un Borussia Dortmund muy divertido de ver con futbolistas como Aubameyang, Dembélé o Sancho.

El Chelsea apostó por él en 2019 y puso 64 millones de euros sobre la mesa del club alemán. Una cantidad de la que quizá, hoy en día, se arrepientan un poco en Stamford Bridge. Lo cierto es que Pulisic nunca se ha consagrado como titular indiscutible en el conjunto 'blue' y se esperaba que su rendimiento fuese un poco más determinante (26 goles y 20 asistencias en 126 encuentros).

1. Kylian Mbappé

Ganador con más del 55 por ciento de los votos (110), Kylian Mbappé se llevó el primer Trofeo Kopa de la historia. Ya en el PSG tras abandonar el Mónaco por , firmó un curso 17/18 de escándalo: 21 goles y 16 asistencias, todo ello con 19 años.

Poco que explicar sobre Mbappé. Ha ganado todo lo posible por ganar a nivel nacional, fue campeón del Mundo con Francia en 2018 siendo clave en la consecución del torneo (también fue elegido mejor jugador joven de la competición) y es el futbolista con el valor de mercado más alto del mundo, 160 millones de euros según 'Transfermarkt'. Solo le queda la Champions League, y junto a Neymar y Messi tratará de conquistarla esta temporada.