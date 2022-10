Gavi irrumpe en Europa a lo bestia

El centrocampista del Barça ha ganado el Trofeo Kopa al mejor futbolista menor de 21 años del mundo Era el más joven de todos los nominados y sucede a su compañero Pedri, que recibió el galardón el año pasado

Pablo Páez Gavira, 'Gavi', ya ha escrito su nombre en la gala del Balón de Oro, el premio individual más prestigioso del planeta del deporte rey. El canterano del Barça ha irrumpido con fuerza en el fútbol europeo, que le ha hecho merecedor del Trofeo Kopa, un galardón que premia al mejor futbolista del mundo menor de 21 años. Gavi solo tiene 18 años, los cumplió el 5 de agosto y, de hecho, era el nominado más joven de los diez que optaban al trofeo. Se impuso a Camavinga y Musiala, que completaron el podio.

Vestido con un traje negro y pajarita, el centrocampista estuvo acompañado en todo momento por su compañero Pedri, último ganador del trofeo, pero también de su familia, que se desplazó a París para estar junto al futbolista en un día tan señalado. Tampoco quiso perderse la gala su representante, Iván de la Peña, una persona clave en la carrera de Gavi.

La gala arrancó con la entrega, precisamente, del Trofeo Kopa. Pedri y Ronaldo aparecieron juntos portando el trofeo en el escenario. El ex delantero brasileño compartió el momento de pronunciar el nombre de Gavi junto al canario, que apareció algo tímido para recoger el galardón. "Es un orgullo para mí estar aquí y en este momento me acuerdo de toda la gente con la que he vivido en La Masia", dijo en sus primeras palabras. "Ojalá gane el Balón de Oro. Todo el mundo sueña con ganarlo", añadió. Pedri, por su parte, dedicó unas cariñosas palabras a su compañero: "Ver a Gavi aquí es un orgullo, paso muchas horas con él, veo cómo trabaja, cómo se deja la piel en el campo en cada partido. Me encanta tenerlo a mi lado y espero que estemos muchos años juntos".

De hecho, Didier Drogba y Sandy Heribert, presentadores de la gala, les preguntaron quién de los dos puede compararse con Xavi y quién con Iniesta, aunque Gavi echó balones fuera: "No nos fijamos en eso, intentamos hacer cada uno lo que sabe hacer". Su familia, padres y hermana, atendían desde sus localidades felices y sonrientes.

Un año inolvidable

El de Los Palacios debutó hace poco más de un año con el primer equipo del Barça, el 29 de agosto de 2021 en un Barça-Getafe, de la mano de Ronald Koeman. Tenía 17 años recién cumplidos y, desde entonces, no ha hecho más que crecer, tanto con la camiseta del Barça como con la selección española, donde Luis Enrique le convirtió en el debutante más joven de La Roja en toda su historia. Su irrupción en el fútbol profesional ha sido tan espectacular que, pese a que el Barça no atraviesa por su mejor momento, el jugador ha logrado consolidarse en la elite y, de hecho, su valor de mercado, según Transfermarkt, es ya de 70 millones de euros, siendo el segundo blaugrana más valorado, el tercer español de la lista y el quinto de toda LaLiga.

Pero estos números son solo la consecuencia de una trayectoria ascendente y cuyo techo es imposible aún de vislumbrar. Gavi es, sin lugar a dudas, la mejor noticia de la pasada temporada en el Camp Nou, donde las alegrías escasearon. El canterano es de esos pocos elegidos que triunfan en el primer equipo tras un paso efímero por el filial. En su caso, un paso testimonial porque solo jugó dos partidos en la 20-21 y otro más en la 21-22, su última presencia en el Barça Atlètic antes de dar el salto definitivo. Junto a Koeman, primero, y a Xavi, después, participó en 34 partidos de LaLiga, seis de Champions, cinco de Europa League, uno de Copa y otro de Supercopa de España. En total, 3.090 minutos, dos goles y seis asistencias la pasada temporada. Sumando su presencia este año, son ya 60 partidos en la primera plantilla con solo 18 años.

Pedri, el último premiado

Gavi sustituye a su compañero Pedri como ganador del Kopa. El de Tegueste recibió el galardón el año pasado, lo que demuestra que el futuro del Barça está garantizado. El andaluz es el cuarto ganador de un premio que se entrega desde hace cuatro años, cuando Mbappé lo logró en 2018. De Ligt (2019) completa la lista de ganadores porque en 2020 no hubo galardón a causa de la pandemia.

Gavi, en el centro junto a Pedri y Alexia Putellas | JAVI FERRÁNDIZ

El blaugrana, además, se ha impuesto al resto de nominados, todos mayores que él, por este orden: Eduardo Camavinga (Real Madrid, 2002), Jamal Musiala (Bayern de Múnich, 2003), Jude Bellingham (Borussia Dortmund, 2003), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, 2002), Joko Gvardiol (Leipzig, 2002), Ryan Gravenberch (Bayern de Múnich, 2002), Bukayo Saka (Arsenal, 2001), Karim Adeyemi (Borussia Dortmund, 2002) y Florian Wirtz (Bayer Leverkusen, 2003). El ganador surge de la votación de quienes alguna vez han ganado el Balón de Oro.