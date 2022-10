El Bayern se queja por el Trofeo Kopa de Gavi como mejor sub-21 del mundo

El técnico de los bávaros, Julian Nagelsmann, opinó que Musiala y Bellingham habían hecho más méritos Gavi tomó el relevo de Pedri como mejor jugador sub-21 del mundo en la gala del Balón de Oro

En la gala del Balón de Oro de este lunes en París, el Barcelona fue de los equipos con más jugadores galardonados. Alexia Putellas recogió su segundo premio como mejor jugadora del mundo. Robert Lewandowski obtuvo el Trofeo Müller, en reconocimiento al delantero con más goles en la temporada pasada con su club y selección. Y, finalmente, Gavi obtuvo el Trofeo Kopa, que se otorga al mejor jugador del mundo en la categoría sub-21. De esta manera, el centrocampista de 18 años tomó el relevo de Pedri como el portador de este título individual.

No obstante, en Múnich no ha gustado mucho que el premio al mejor futbolista juvenil se lo haya llevado el jugador del Barça. El entrenador del Bayern, Julian Nagelsmann, se mostró decepcionado con la premiación y opinó que dos jugadores de la Bundesliga habían hecho más méritos para ser galardonados.

“Por supuesto que uno tiene puestas las gafas del club, pero generalmente también tengo mi propia opinión. Yo habría votado en sentido contrario. Jamal Musiala (delantero del Bayern) y Jude Bellingham (centrocampista del Borussia Dortmund) han hecho una mejor temporada que el ganador. Desde mi punto de vista, los dos están por delante de Gavi", comentó el joven técnico del campeón alemán.

No obstante, el entrenador del Bayern - en rueda de prensa con motivo del partido de copa contra el Augsburgo del miércoles - no quiso restar méritos al centrocampista del Barça. "Es un grandísimo futbolista, con mucho talento. El premio no fue inmerecido. Tiene una mentalidad extremadamente ganadora para su edad", añadió el estratega alemán.

Lo cierto es que, a pesar de la opinión de Nagelsmann, Gavi era el nominado más joven de los jugadores que optaban al premio y logró imponerse a Camavinga y Musiala, quienes completaron el podio. "Es un orgullo para mí estar aquí y en este momento me acuerdo de toda la gente con la que he vivido en La Masia. Ojalá gane el Balón de Oro. Todo el mundo sueña con ganarlo", dijo el canterano blaugrana al recoger el galardón.