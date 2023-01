La irónica respuesta de Riqui Puig: "Qué aburrido estoy en LA"

El exazulgrana respondió con sarcasmo a las informaciones que afirman que no lo está pasando bien en la MLS Riqui Puig, formado en La Masia, llegó a LA Galaxy el pasado verano después de no entrar en los planes de Xavi Hernández

Riqui Puig, ante las informaciones que apuntaban que no esta viviendo una buena etapa en la MLS, ha respondido con sarcasmo en un video publicado por su club, LA Galaxy: "Qué aburrido estoy en Los Ángeles"

Hace unos días en el programa 'Tot Costa' de Catalunya Radio Rut Vilar señaló que el mediocampista catalán no está disfrutando demasiado su nueva aventura en Estados Unidos como jugador de LA Galaxy, afirmando que "Se aburre. No es una ciudad agradable para vivir. Cuando estás acostumbrado a hacer mucha ciudad, como es el caso de Riqui Puig, por ejemplo, no es lo mismo irte a Nueva York que a Los Ángeles o Miami”.

Estas declaraciones llegaron al exazulgrana, que de la mano de su club ha querido responder a las críticas con un toque humorístico.

La publicación tuvo buena respuesta en redes sociales por parte de los aficionados del conjunto angelino. LA Galaxy ya prepara la próxima temporada 2023, donde buscará alzarse con el título de la liga por primera vez desde 2014.