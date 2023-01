Según Catalunya Radio, al ex del Barça le estaría costando la adaptación a la ciudad norteamericana "Cuando estás acostumbrado a hacer mucha ciudad, como es el caso de Riqui Puig, no es lo mismo irte a Nueva York que a Los Ángeles o Miami"

Riqui Puig sorprendió a muchos este verano cuando decidió dejar el FC Barcelona para irse a Los Ángeles Galaxy de la MLS.

Una nueva vida en una nueva liga, cultura y ciudad, que parece que no está siendo de olor de rosas. Según la periodista Rut Vilar en el programa 'Tot Costa' de Catalunya Radio, "Riqui Puig se aburre en Los Ángeles".

La afirmación llegó tras el debate del supuesto rechazo de 20 millones de euros por parte de Sergio Busquets para fichar por el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, y su adaptación a Arabia Saudí, por lo que salió el tema del ya exjugador del Barça.

"Los Ángeles y Miami no son ciudades agradables para vivir. Todo es en coche, no hay núcleo", añadía la periodista. "Cuando estás acostumbrado a hacer mucha ciudad, como es el caso de Riqui Puig, por ejemplo, no es lo mismo irte a Nueva York que a Los Ángeles o Miami."

A nivel deportivo, Riqui es el máximo exponente de un LA Galaxy que quiere volver a colarse entre los mejores de la Major League Soccer. El equipo angelino arranca la pretemporada a finales de este mes de enero. Durante el parón, se ha podido ver a Riqui por Barcelona, yendo, por ejemplo, a ver a su amigo Gerard Piqué en su nuevo proyecto de la Kings League.