¡Bombazo en Bélgica! Courtois no se presenta tras su enfado por no ser capitán

Thibaut Courtois habría expresado su descontento sobre el tema de la capitanía en la selección de Bélgica, según avanza 'De Telegraaf' Tras el empate ante Austria, el portero madridista se mostró visiblemente enfadado y tajante con la actitud de sus compañeros

Thibaut Courtois habría expresado su descontento sobre el tema de la capitanía en la selección de Bélgica. Ante la ausencia de Kevin de Bruyne por lesión, se acordó que Lukaku sería el capitán en el encuentro ante Austria y Courtois en el partido ante Estonia.

Esta decisión no sentó nada bien al guardameta, según avanza 'De Telegraaf'. De acuerdo con esta información, Bélgica empato ante Austria y Courtois se mostró visiblemente enfadado y tajante con la actitud de sus compañeros. Parecía que todo podía quedar en un 'calentón' habitual tras no conseguir una victoria, pero el portero no se presentó el domingo por la noche, momento en el que los jugadores belgas habían sido citados.

Además, Thibaut Courtois resultó levemente dañado en una acción en el partido ante Austria. El diario neerlandés apunta que es muy posible que la lesión se convierta en la versión oficial para justificar la ausencia del futbolista madridista aunque el seleccionador, Domenico Tedesco, desconocía una posible lesión.

El próximo compromiso de la selección belga es el martes ante Estonia en un partido correspondiente a la clasificación de la Eurocopa donde se espera Matz Sels sea el sustituto de Thibaut Courtois bajo los palos.