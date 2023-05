Courtois: "Si Vinicius se hubiera marchado, me voy con él"

El portero del Real Madrid fue muy crítico con "individuos que no piensan con la cabeza y no paran de insultar" El jugador señaló que "en Bélgica se cierra parte del campo si ocurre algo así, aquí no pasa nada"

Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, fue contundente en sus declaraciones posteriores al partido ante el Valencia. El meta se solidarizó con Vinicius y "si él hubiera decidido irse del campo, me voy con él".

El jugador recordó que "hace algunos años, el Valencia denunció a un jugador del Cádiz por decir algo (Cala a Diakhaby). Esto no lo podemos aceptar o tolerar, aunque ellos se juegan mucho y haya mucha tensión. No hicimos un buen partido".

Courtois recomendó a las televisiones que "pongan un cámara enfocando a esta gente, es una barbaridad lo que dicen. Deciden ir al campo para insultar. Esto es un problema". El guardameta relató que "la policía se ha llevado una persona, el árbitro ha activado le protocolo de racismo, pero si Vini se va, yo me voy con él".

En cuanto a la expulsión, Courtois entiende que "Hugo Duro es el primero que debe ver la roja, porque agarra del cuello y después Vinicius responde. Fue un partido muy caliente".

El portero lamentó la falta de contundencia en España con estas acciones. "En Bélgica se cierra parte del campo si hay insultos, aquí no pasa. Sin señalar al club del Valencia, son individuos que no piensan con la cabeza".