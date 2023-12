La "triple felicidad" de Esme Brugts

La delantera neerlandesa no se había estrenado como goleadora en el Barça y contra el Eibar firmó un triplete en un espacio de ocho minutos La ex jugadora del PSV se ha mostrado "triplemente satisfecha y feliz por poder marcar mis primeros goles en el Barça"

Es una apuesta de futuro. Un fichaje que llegó libre del PSV con el aval de ser internacional con la selección de Países Bajos. Su buen rendimiento en el Mundial confirmó que la contratación del Barça parecía una buena operación para suplir la marcha de Geyse Fereira. Es tímida fuera del campo, pero contra el Eibar ha destapado su potencial goleador. Jonatan Giráldez la ha probado de '9' y el resultado ha sido inmejorable.

Ha sido una de las sorpresas en la alineación. Esme Brugts acostumbra a jugar de extremo, pero Jonatan Giráldez siempre le da una vuelta a la posición de las jugadoras y probó situar a la neerlandesa como delantera centro. En la derecha la acompañaba Graham Hansen y en la izquierda se alternaban Pina y Mariona. En la primera parte, el planteamiento del Eibar dejó poco espacio para su lucimiento. Hasta que Graham Hansen se inventó un golazo y la asistió para marcar el 2-0.

Esme Brugts, instantes antes, de marcar su segundo gol al Eibar | Valentí Enrich

Felicidad y polivalencia

Y después llegaron dos goles más en menos de ocho minutos: "Estoy muy pero que muy contenta. Estaba esperando marcar mi primer gol y hoy ha llegado, he marcado tres veces y estoy triplemente satisfecha y feliz". Sobre la posibilidad de combinar la posición de extremo y de '9', Esme Brugts confiesa a SPORT que "es nuevo para mí, el entrenador me ha preparado bien para ello, me ha dado indicaciones yo le he escuchado y he intentado hacerlo lo mejor posible".

Sobre Brugts Jonatan Giráldez ha explicado en la rueda de prensa que la neerlandesa "tiene margen para mejorar, me ha gustado mucho su partido, he decidido que actuase como nueve y ha estado muy bien, en la primera parte ha hecho cosas interesantes y en la segunda parte ha tenido fortuna y ha podido marcar tres goles". El entrenador gallego destaca "su predisposición, Esme nos dará mucho".

Brugts celebra con euforia su primer gol como blaugrana | Valentí Enrich

Cifras significativas

Esme Brugts ha necesitado diez partidos en la Liga F para estrenarse como goleadora. En la temporada pasada jugó 15 partidos con el PSV Eindhoven y anotó ocho goles. Hay que tener en cuenta que el factor diferencial de su juego es el desequilibrio y su facilidad para regalar asistencias. Hasta ahora, Brugts había alternado la posición de '7' y de '11'.

Aunque es diestra su posición preferida es en la banda izquierda donde puede jugar de extremo y también de lateral. En el partido contra el Eibar ha acabado jugando los últimos minutos en esta posición de lateral izquierdo.

El Barça del presente es Aitana, Alexia, Patri, Mariona, Bronze... pero el del futuro inmediato también es Claudia Pina, Martina, Lucía Corrales, Vicky... y Esme Brugts. Una jugadora que no hace ruido pero que ya ha avisado que puede dar mucho que hablar. Contra el Eibar fue MVP. Solo es el principio.