Esmee Brugts: "Lo tuve claro de inmediato, era el Barça"

Esmee Brugts (28 de julio de 2003, Heinenoord, Países Bajos) es tímida y prefiere pasar desapercibida, siempre alejada de los focos. Es más de hablar en el campo. Su rostro y sus expresiones cuando toma la palabra transmiten esa inocencia de las más jóvenes que empiezan en la élite -solo tiene veinte años y es la primera vez que abandona su país para jugar en la élite europea- que se transforma cuando pisa el verde.

Con una imagen de pequeña junto a su hermano, Valentijn, en el Camp Nou y un "Los sueños se cumplen", la neerlandesa, que atiende a SPORT antes de la primera gran semana de la temporada -con el estreno en la Champions y el Clásico en Montjuïc-, anunció su fichaje por el FC Barcelona después de convertirse en una de las grandes sensaciones del Mundial. Le brillan los ojos y se le escapa una sonrisa al ver de nuevo esta foto tan especial para ella.

Esmee Brugts junto a su hermano, Valentijn, de pequeña en el Camp Nou | SPORT

Pregunta: ¿De cuándo es esta imagen?

Respuesta: Era mi cumpleaños, cumplía nueve. Estábamos en Barcelona de vacaciones y para celebrarlo nos llevaron al Camp Nou. Mi hermano y yo nos hicimos esa foto. Es un recuerdo muy especial porque estábamos aquí, en nuestro club favorito. Y darme cuenta de que ahora estoy jugando en el Barça es todavía más bonito.

Ya eras culé desde pequeña, entonces.

Sí, siempre me compraba las camisetas. Me encantaba ver a Ronaldinho, a Messi, a Neymar…

En los Países Bajos hay una conexión especial con el barcelonismo, por Johan. ¿De dónde te viene, a ti, este sentimiento?

Tengo un tío que es español y es muy, muy, fan del Barça, hasta tiene un tatuaje del escudo en la pierna [ríe]. Es algo que me viene de familia. Mis padres también son seguidores y cuando éramos pequeños crecimos con este sentimiento. Mucha gente en Países Bajos ama al Barça y nosotros también.

Para la gente que no te conoce. ¿Cómo te definirías?

En lo personal, bastante tímida, humilde. No soy muy de… no vas a notar que estoy allí. Disfruto mucho estando con mi gente, con mi familia y amigos, y pasar tiempo de calidad.

¿Y como jugadora?

Soy una jugadora creativa. Casi siempre juego de extremo. Me gusta el uno contra uno, hacer combinaciones y asociarme. Y creo que tengo un disparo bastante decente.

¿Cuándo empezaste con el fútbol?

Cuando tenía seis años. Era una niña muy deportista, me gustaba el tenis, el baile, la gimnasia... Pero con el fútbol, no sé. Era algo especial. Siempre jugaba en el colegio, en el patio, con mis amigos. Era muy competitiva, como cualquier niño, supongo. Pero no pensaba que podría dedicarme a ello, solo jugaba al fútbol porque me encantaba. Y entonces mi madre me apuntó al equipo de mi pueblo. Estuve jugando con niños hasta los dieciséis. Cuando me llamó la selección para las categorías inferiores empecé a pensar que la cosa iba en serio. Me puse las pilas, disfrutaba mucho y entonces empecé a mejorar.

¿Jugabas con niños, no?

Sí, hasta los dieciséis, hasta que firmé por el PSV. Lo disfruté mucho, en ningún momento me sentí excluida y me sentí muy bien, tengo un recuerdo muy bonito de esa época. Tengo la suerte de pertenecer a una generación que ya está viendo las mejoras en el fútbol femenino.

¿Tienes algún ritual antes de los partidos?

Nada lejos de lo normal, pero sí que intento siempre pisar primero el campo con la pierna derecha.

Hablando sobre tu fichaje por el Barça. Eras agente libre cuando empezó el verano. ¿Qué tenías pensado para tu futuro? ¿Ir al Mundial y ver qué pasaba?

Fue así, tal cual. No sabía nada de lo que iba a hacer antes del Mundial. Era mi primer gran torneo como titular y quería centrarme en los partidos. No quería preocuparme pensando en cuál iba a ser mi siguiente club. Así que cuando volví a casa empecé a escuchar por parte de mis agentes las propuestas que tenía. Y supe enseguida que esto es lo que quería. Era el Barça.

Así que no fue una decisión difícil…

No, no. Cuando volví y supe que el Barça me quería, lo tuve claro de inmediato.

Compañeras de selección como Lieke Martens o Stefanie Van der Gragt -que ya colgado las botas- jugaron en el Barça. ¿Hablaste con ellas?

No lo hice antes de fichar pero sí que luego cuando se confirmó que venía aquí hablamos de ello. Es bonito porque escucho sus recuerdos, cómo vivían aquí, lo que pensaban… Me dan consejos. Están muy contentas por mí, me gusta hablar con ellas porque quieren ayudarme.

Esmee Brugts junto al mural de Johan Cruyff | Valentí Enrich

Llevas aquí un poco más de dos meses. ¿El salto es tan grande como dicen?

Sí, lo es. Todo es diferente, desde la manera de entrenar, hasta cómo son las semanas a nivel de planificación y también cómo es mi vida aquí. Creo que todavía me falta un tiempo de adaptación, pero poco a poco creo que está yendo cada vez mejor.

¿Qué te pide Jonatan?

Primero quería descubrir qué rol podía ser el mejor para mí en este equipo, porque para mí no está muy claro cuál es mi posición favorita. Por supuesto en un nuevo equipo hay nuevas dinámicas y tengo que ver cómo encajo. Y siempre que voy a entrar me dice que intente marcar, así que lo intento. No lo he hecho todavía, pero voy a seguir intentándolo en los próximos partidos. Quiere darme un tiempo para adaptarme, pero también sabe de lo que soy capaz.

No marcaste, pero casi, en tu primer partido como titular. Le diste al palo.

¡Sí! [Ríe]. Contra el Sporting de Huelva estuve muy cerca.

¿Quién te ayuda en la adaptación?

Ingrid [Engen] me ayuda mucho, sobre todo en los entrenamientos de fuerza. Me enseña cómo hacerlo, me guía. Pero también Asisat [Oshoala] u Ona [Batlle].

¿Qué jugadora te ha sorprendido más?

Creo que Patri [Guijarro] o Caro [Hansen]. Son muy, muy buenas.

Empieza una semana muy importante. Primero, con la vuelta de la Champions. Tú te estrenaste en la competición hace tres años [en diciembre de 2020] y jugaste contra el Barça. ¿Qué recuerdas de esa eliminatoria?

La ida fue en casa, intentamos jugar a las transiciones porque sabíamos que eran muy buenas. Fueron invencibles esa temporada, ganaron la Champions ese año. Y nos centramos en marcar un gol y tratar de evitar encajar el máximo posible. En dos partidos logramos marcar dos veces, así que nos quedamos bastante satisfechas, porque era nuestro debut y perder contra el Barça no era tan malo.

En la vuelta entré desde el banquillo. Tuve la oportunidad de jugar cinco o diez minutos y pude dar una asistencia, así que para mí fue especial. Aun así perdimos [ríe], pero disfruté de esa asistencia.

Será tu primera vez con el nuevo formato de la Champions. ¿Hay ganas?

Muchas. Tengo ganas de ver cómo es jugar la Champions y aspirar a más, no solo conformarme con participar. Porque el PSV era más pequeño que el Barça y aquí ya han ganado dos veces el título, así que las expectativas son muy diferentes y quiero experimentar cómo es.

Luego, el domingo, el Clásico. Como culé de sentimiento, la rivalidad entre clubes ya la llevas dentro, ¿no?

¡Claro! [ríe]. Y deseo de verdad ganar este partido, que sea un día muy bonito en el Estadi Olímpic y disfrutarlo.

¿Qué te parece la afición, de momento?

Son increíbles. Siempre escucho que en esta zona [señala la grada de animación] es donde hacen ruido. Es muy guay ver todo este ambiente en el fútbol femenino.

Y para acabar, ¿qué le pides a la temporada?

Primero quiero adaptarme y descubrir cómo puedo jugar aquí, porque soy nueva, joven y es normal no mostrar tu mejor nivel desde el primer momento. Es imposible. Necesito darme un tiempo y conseguir adaptarme tan rápido como sea posible, para demostrar lo que puedo hacer.

