El Eibar resistió 55 minutos...pero apareció Graham y Brugts firmó un hat-trick

La previsible goleada del Barça contra el Eibar llegó después de 55 minutos de resistencia heoica del conjunto vasco. Graham Hansen abrió la lata con un gol y se destapó Brugts con sus tres primeros goles como blaugrana. Ari Arias debutó con el quinto gol.

El Eibar resistió muchos minutos. Muchos más de los que era previsible. El conjunto vasco llegaba al Johan Cruyff situado en la parte baja de la tabla pero aguantó mucho más de lo previsible. Lo hizo con el plan esperado. Un cerrojazo que en algunos momentos parecía ser un problema difícil de resolver para el Barça. Pero apareció Graham Hansen. La noruega encendió el interruptor y el Johan Cruyff volvió a disfrutar. A partir del gol de Graham sí que fue un disfrute total. Brugts se salió y Ari Arias pudo estrenarse con un gol que nunca olvidará la madrileña.

El planteamiento de las visitantes no tuvo matices. Seis defensas, tres centrocampistas por delante y una única delantera. Un 1-6-3-1 que durante muchos minutos funcionó. Lo hizo porque logró que el Barça atacase con poco ritmo y escasas ideas. Era tal el dominio posicional de las de Jona Giráldez que nadie dudaba de que el primer gol lo cambiaría todo. Pero este gol tardó más que nunca en llegar. Fue un primer tiempo soso, con escasas apariciones de talento. Lo más peligroso surgió de la zurda de Claudia Pina que remató al larguero. Aitana Bonmatí, también con la pierna izquierda, gozó de un par de oportunidades pero Amaia Peña estaba inconmensurable. La portera cedida por el Athletic Club se lucía con intervenciones de mérito.

Aitana Bonmatí remata con la zurda en el partido contra el Eibar | Valentí Enrich

Otra marcha en la reanudación

Las palabras de Jonatan Giráldez al descanso surtieron efecto. No hubo cambios de jugadoras ni de posicionamiento táctico pero sí de actitud. El Barça salió con otra velocidad y el Eibar se veía incapaz de frenar los ataques barcelonistas. Pese a todo, el equipo armero resistió diez minutos más. Hasta que todo lo revolucionó Graham Hansen. Cuando no hay manera de romper el 'catenaccio' del conjunto rival hay una medicina que es infalible. La noruega saca su varita y desequilibra. Si no lo puede hacer por fuera, por dentro. Su gol para abrir la lata es de resumen de los mejores goles del año. Zurdazo desde fuera del área imparable.

Así marcó Graham Hansen el 1-0 contra el Eibar. Un golazo. | Valentí Enrich

Triplete de Brugts

Y a partir de aquí la locura. El Eibar era consciente de que el partido duraría lo que fueran capaces de defender el 0-0. Y así fue. Si en el minuto 11 de la segunda parte llegó el primer gol, en los siguientes tres minutos llegaron dos más. Graham Hansen volvió a desequilibrar y a asistir y Brugts de tacón se estrenaba como goleadora. Si su primer gol con el Barça costó, su segundo fue fulminante. Pocos segundos después la neerlandesa culmina una buena jugada de Mariona para situar el tercer gol. Brugts, eufórica, quiso aprovechar su momento y en el minuto 65 anotó su tercer tanto culminando ahora un pase preciso de la lateral Lucía Corrales. Brugts tiene talento y estos tres goles tienen que servir para que explote todo su potencial ofensivo.

Brugts celebra su tercer gol con Lucía Corrales | Valentí Enrich

Ambición total

Quedaban 25 minutos y el Barça podría haber aprovechado para sestear y especular con el resultado. Pero no fue así. Los más de cinco mil espectadores que acudieron al Johan Cruyff disfrutaron de una segunda parte colosal del Barça que pudo marcar muchos más goles. El Barça jugaba con ambición y el Eibar intentó a la contra anotar el gol del honor. La senegalesa Malado dispuso de un par de oportunidades pero Sandra Paños lo evitó. Y cuando parecía que el 4-0 era inevitable las jugadoras que salieron desde el banquillo se lucieron. Lucy Bronze se inventó la jugada y Ari Arias, la debutante, marcó.

La felicidad de Ari Arias

Las bajas que está sufriendo el equipo de Jonatan Giráldez solo tienen un aspecto positivo. Las jugadoras del Barça B están ganando protagonismo. Martina volvió a cuajar un partido sólido como central. Lucía Corrales se postula como una opción muy válida para el lateral izquierdo.

La clase de Vicky López entre líneas en indudable. Y Ari Arias aprovechó su oportunidad para marcar a los pocos minutos del debut. Ari, de 20 años, es una jugadora madrileña que suma su segunda temporada en el filial del Barça.

La delantera internacional en categorías inferiores con España decidió cambiar el Real Madrid por el Barça valorando la apuesta total y decidida del Barça por el fútbol femenino a diferencia de lo que detectó en el club que preside Florentino Pérez.