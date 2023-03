Sánchez Vera: “Es muy aburrido entrenar sin pensar en ganar al Barça”

El técnico del Levante femenino, realista ante las opciones de su equipo antes de enfrentarse a las blaugranas “El Barcelona no quiere perder partidos, pero nosotras no queremos dejar de ganar”, afirmó el técnico levantinista

El entrenador del Levante Femenino, José Luis Sánchez Vera, expresó que no hay nada más aburrido y monótono que preparar toda una semana de trabajo con el pensamiento de que no se puede ganar al Barcelona, ya que, si ganan este sábado, podría ser "el golpe definitivo".

“El Barcelona no quiere perder partidos, pero nosotras no queremos dejar de ganar”, afirmó el técnico levantinista en una entrevista con la Agencia EFE en la previa del partido del equipo valenciano, que acumula once victorias seguidas, con el líder indiscutible de la Liga F, que lleva 55 triunfos seguidos en la competición.

Sánchez Vera incidió durante la entrevista que quieren imaginar que pueden ganar, pero, a su vez, expresó que es un partido más. “Alguien del cuerpo técnico me ha dicho que sentía que el equipo tiene la necesidad de ganar. Esto era impensable para nosotras, pero no tenemos la necesidad de ganar. Tenemos la responsabilidad de competir”, comentó.

“La clave pasa por intentar ponérselo complicado. Si tenemos la sensación de estar poniéndoselo difícil, podemos estar dentro. El Barça lo fácil que hace es que muy pronto te hacen sentir que eres incapaz de llegar a provocarle una situación incómoda. Entonces, cuando sientes que le estás generando incomodidad, ya estás ganando terreno”, explicó.

Y, según el entrenador madrileño, la única forma de incomodar al Barcelona es que no tenga la pelota. “No han vivido casi en ningún partido no tener la posesión en muchos momentos. El resto de registros puede contrarrestarlos, por eso simplemente debemos tener la posesión y que se precipite o se incomode. Es un partido muy complicado contra el mejor equipo del mundo, porque es el que domina más registros del juego con y sin balón”, dijo.

Sánchez Vera, que reconoció que al principio de temporada era inimaginable que el Levante estuviera tercero con 50 puntos, expresó que “no es normal, ni algo con lo que contábamos ni que esperábamos, pero el día a día nos ha colocado ahí y vamos a intentar pelearlo. Quedan nueve partidos y queremos ver hasta dónde somos capaces de llegar”.

“Es verdad que el Atlético de Madrid, que es el rival directo, está fallando muchísimo, más de lo que debería -son cuartas con 11 puntos menos-, pero es que en 20 partidos que llevamos jugados solo hemos perdido dos. Es un nivel de puntos muy alto y llevamos sumados 33 puntos seguidos, es una bestialidad”, agregó.

Sobre qué es lo que ha pasado en el vestuario esta temporada para que en su primer año al frente del equipo el Levante esté firmando una temporada brillante, Sánchez Vera apuntó que han conseguido encontrar un equilibrio.

“Nosotros hemos aportado convencimiento a las jugadoras, tenían mucho más potencial del que estaban demostrando. Ellas a nosotros nos han sacado de nuestra zona de confort. La frase de que Sánchez Vera siempre ha ganado porque está con las buenas… A principio de temporada la gente no ponía etiquetas de muy buenas futbolistas y hemos demostrado que tienen gran nivel y están capacitadas para competir muchos partidos”, señaló.

Por último, Sánchez Vera elogió a todas sus jugadoras pero, ya que en el partido habrá duelo de máximas goleadoras de la Liga F entre Alba Redondo y la culé Asisat Oshoala, el técnico manifestó sobre la delantera manchega que “es muy difícil en el fútbol femenino actual encontrar una jugadora como ella que amenaza todo el rato la espalda. Esta temporada ha encontrado la regularidad y sus 19 goles son la consecuencia del trabajo. Alba no solo son goles, tiene una influencia en el juego altísima”, finalizó.