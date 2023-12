Los posibles sustitutos de Giráldez en el Barça

¡Ya es oficial! Jonatan Giráldez no seguirá al frente del FC Barcelona la próxima temporada. El técnico azulgrana ha anunciado en rueda de prensa en el Estadi Johan Cruyff su decisión de renovar su contrato, que expira el próximo 30 de junio de 2024.

Giráldez, que ya había comunicado al club con antelación que no seguiría, ha dado así al Barça un margen de tiempo esencial para encontrar al sustituto más adecuado para tomar las riendas del banquillo del actual campeón de Europa.

El propio técnico ha explicado a la prensa que una de sus prioridades era avisar con tiempo y no anunciar su adiós más adelante en un momento clave de la temporada: "Me considero una persona muy ordenada, para mí las intenciones eran muy claras. Comunicarlo primero al club, después jugadoras y 'staff' y luego ya las personas correspondientes tenían que elegir cuándo se iba hacerlo oficial. Pero bueno. No me arrepiento en absoluto en cómo ha hecho las cosas. He intentado ser lo más profesional posible".

POSIBLES CANDIDATOS

Como ya avanzamos ayer en SPORT, existen dos candidatos principales para dar continuidad al proyecto, ya que están familiarizados con las jugadoras y la filosofía de juego: Rafel Navarro y Pere Romeu. Navarro, quien previamente fue segundo de Cortés, cuenta con una larga trayectoria en el equipo y está plenamente capacitado para asumir este nuevo desafío. Por otro lado, Romeu, quien se unió al equipo en 2021 y ya había trabajado en las divisiones juveniles masculinas del Barça, recibe elogios de aquellos que han colaborado con él, tanto en el ámbito futbolístico como en la gestión del vestuario.

Otra opción a considerar es la de Oscar Belis, entrenador del equipo filial durante las últimas tres temporadas y que logró el campeonato de la Segunda División femenina -Primera RFEF- el año pasado. Su posible ascenso sería un reconocimiento a su destacado desempeño. En cualquier caso, la cantera cuenta con abundante talento y es fundamental aprovecharlo en lugar de buscar externamente. Esta ha sido la fórmula que ha construido el mejor Barça de la historia y representa el camino a seguir para continuar creciendo en la élite.

LA OPINIÓN DE GIRÁLDEZ

Preguntado sobre quién es el candidato ideal para darle relevo en el banquillo, Giráldez no ha querido mojarse: "Hay mucha gente preparada para este cargo, pero obviamente no lo tengo que decidir yo. Conozco gente que está en el club, gente que está fuera, que tienen la preparación. Tengo bastante con lo mío, dejo el marrón a los que están por encima mío".