La decisión de Giráldez es irrevocable: no seguirá en el Barça

Jonatan Giráldez no seguirá en el banquillo del FC Barcelona. El técnico del primer equipo femenino, como adelantó Relevo, ya ha comunicado internamente al club -directiva, 'staff' y ahora también jugadoras- que no acepta la oferta de renovación y, según ha podido saber SPORT, no hay marcha atrás, es una decisión irrevocable y, si no hay un giro de guion inesperado, tampoco hay posible contraoferta que le pueda convencer.

Ha querido informar de su decisión con tiempo -siete meses antes de la finalización de su contrato, vigente hasta junio de 2024- para que la dirección deportiva, que ahora encabeza Marc Vivés, tenga margen para trabajar en la elección del mejor sustituto posible.

LOS MOTIVOS

Más allá de la atracción por las ofertas que tiene de fuera -la más sonada y probable, como apuntó Relevo, es de la NWSL de Estados Unidos, por la propuesta económica contra la que el club azulgrana no puede competir y por el macroproyecto que supone (además, no competiría contra el Barça)-, se trata también de una decisión personal.

El vigués no ha sido nunca de quedarse en un sitio durante mucho tiempo, ambicioso e inconformista, porque es de los que piensan que es mejor que las cosas vayan cambiando y cogiendo aire nuevo. Lo hizo en la Federació catalana -estuvo en distintas posiciones y roles- y también en el Barça, pues antes de ser elegido como primer entrenador del femenino tenía decidido dejar el cargo de asistente de Lluís Cortés. Pero una llamada de Markel Zubizarreta le cambió la vida.

Ahora es uno de los tres mejores del mundo -así lo acredita la FIFA, que anunció el martes que Giráldez estaba entre los finalistas al 'The Best'- y es ya historia del club, pues fue el técnico de los dos récords en el Spotify Camp Nou y el de la segunda Champions azulgrana, ahora a por la tercera. Quiere irse por la puerta grande.