Mapi León, Paredes, Rolfö y Salma: "No está hecho"

Las cuatro jugadoras del FC Barcelona hablaron en un Media Day previo al partido de Champions ante la Roma Todas coinciden en que al equipo le hace falta "marcar más goles"

El FC Barcelona se juega este miércoles, en el Spotify Camp Nou (18.45h), el pase a las semifinales de la UEFA Women's Champions League. Mapi León, Irene Paredes, Fridolina Rolfö y Salma Paralluelo hablaron en el Media Day previo sobre el momento en el que se encuentra el equipo. Una conclusión comuna: "Nos falta marcar más goles".

Mapi León: "Me dan ganas de chutar"

"Se generan ocasiones. Miras estadísticas, chuts, llegadas... generas. Lo que pasa es que no las metes. En Roma hicimos un buen partido, pero te vas con un sabor agridulce porque la diferencia es de un gol. Estabas en su casa. Tenemos que seguir así, pero con que estemos un poquito más acertadas o tengamos un poco más de fortuna de cara al gol y con la ayuda de la afición del Spotify Camp Nou... ya está".

"A veces si no estamos tan efectivas, hay que llegar de otras maneras. Yo tengo claro que cuando el equipo no llega tanto, tengo que meter algún balón, la defensa se puede equivocar, puede haber rebotes... Hay que probar. Alguien dijo que yo era defensa y estoy allí colocada [ríe], es broma, disfruto mucho siendo defensa, pero me dan ganas de chutar y me gustaría incluso que chutaran más".

"Es difícil trabajar esto. Haces un montón de ejercicios para chutar a portería. Pero cómo llevar la situación en la que solo llevas un gol, que te estás jugando mucho, no lo puedes entrenar. Lo puedes intentar. Pero la sensación no es la misma. El equipo sale reforzado en estos partidos, porque lo analizas en frío y ves que solo has marcado un gol pero que lo has sacado adelante. Y tenemos que seguir en esta línea. Estás más espesa pero aún así ganas".

"Claro que no está hecho. Al final es la Champions. Mira todas las eliminatorias. Todas por la mínima. Parece que no, pero en realidad un rebote, una decisión arbitral, un error... Cualquier cosa puede transformarse en un gol en contra. Tenemos que estar muy atentas y concienciadas de lo importante que es este partido".

Irene Paredes: "Hay que ir a ganar"

"Sorprender, poco. Sabíamos que la Roma es un equipo muy sólido, con grandes jugadoras, y que se iban a crecer delante de 40.000 espectadores. Les dio ese 'punch' para seguir corriendo aunque estuviesen muertas. Y nosotras que no fuimos capaces de meter más goles y hundirlas un poquito. Es verdad que ellas al final también las tuvieron y lo salvó Paños. La eliminatoria está abierta y espero que caiga de nuestro lado".

"Tenemos muchas ganas. No hay nada hecho, hay que ir a ganar". Os tenemos muy mal acostumbrados [ríe]. Normalmente generamos mucho, marcamos muchos goles. Se vio la progresión del resto de equipos, también, en cómo trabajan. Y no es nada fácil ir a Roma y ganar 0-1 y tampoco cuando metemos goleadas aquí. Queremos corregir cosas para que el miércoles tengamos muchas más opciones de pasar".

"Dejando la portería a cero hay muchas más opciones de que el equipo gane. Hay que destacar también que no nos metan goles. El equipo está trabajando muy bien, cada una con su rol. En mi caso y el de Mapi tratamos de evitar que lleguen a portería, estamos con confianza, y seguiremos así para que se genere más arriba".

"Cuanta más competitividad haya, más te entrena. Nosotras tampoco estamos acostumbradas a ganar 0-1 y todo esto nos ayuda. Acumular partidos de nivel te ayuda a afrontar los partidos fuertes más preparadas".

Fridolina Rolfö: "Es el reto más importante hasta ahora"

"Tenemos que ser más efectivas. Creamos muchas ocasiones, tuvimos tres muy claras que tienen que ser gol. Somos buenas manteniendo el control del balón pero también creando ocasiones, solo hay que marcarlas".

"Nada está hecho hasta que el trofeo esté allí, así que tenemos que centrarnos en ambas competiciones, la Liga y la Champions. Pero es verdad que Europa es más difícil para nosotras y todos los focos están puestos en ello, ahora mismo".

"Estoy preparada, tenemos un gran partido por delante. Fue un partido complicado en Roma y ahora tenemos un gran reto, seguramente el más importante hasta ahora. Vamos a prepararnos bien estos dos días".

"Cada año hay más nivel en esta competición y, sin duda, esta es la mejor edición hasta ahora".

Salma Paralluelo: "Tenemos más ganas que nunca"

"La Champions es la Champions. Es la máxima competición europea y tiene ese algo distinto que te motiva. Este miércoles tenemos muchísimas más ganas que nunca".

"¿Un gol en el Spotify Camp Nou? Siempre hay que visualizarlo, a ver si pasa. Tenemos ganas de competir allí, que venga la Roma y ponérselo complicado. Queremos esas semis y lo vamos a demostrar".

"Mi familia está aquí, en Barcelona, y estarán en el Estadio. Toda la gente que pueda venir nos dará esa energía que necesitamos".