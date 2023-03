Llamamiento a la afición: "Queremos ganar este partido todos juntos"

Mapi León, Irene Paredes, Fridolina Rolfö y Salma Paralluelo mandan un mensaje a todos los culés para que acudan al Spotify Camp Nou contra la Roma "Nos dan ese punch de energía necesario en estos partidos"

"Que vengan", dicen Mapi León, Irene Paredes, Fridolina Rolfö y Salma Paralluelo. Las cuatro futbolistas del Barça hicieron un llamamiento a la afición para que todos los culés que puedan, acudan al Spotify Camp Nou este miércoles para animar al equipo en la vuelta de los cuartos de final de la Champions ante la Roma.

"Allí se notó", cuenta Mapi sobre la ida en el Estadio Olímpico. "A mí me mola, que me piten. Te da eso. Es un reto. Pero cuando lo tienes a favor ayuda mucho". "Espero que el Camp Nou responda", manifiesta Paredes, "te dan un punch de energía muy necesario en estos partidos".

"Que se llene, que la afición venga, que nos vengan a apoyar, que nos den ese calor que se nota mucho y queremos ganar este partido todos juntos", pide Salma. Y Rolfö sentencia: "No me he acostumbrado a jugar allí, sigue siendo muy especial. Será un gran partido, puede que esté muy reñido y necesitamos a la afición, son muy importantes para nosotras".