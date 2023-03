El Barça sufre pero se lleva la primera batalla en Roma

El conjunto azulgrana ganó en un Estadio Olímpico de récord con un solitario tanto de Salma en la primera mitad En los minutos finales, una providencial Paños salvó a su equipo del empate

Victoria crucial del Barça en Roma. Se sufrió. Pero se las azulgranas se llevan un triunfo importante para ponerse por delante en la eliminatoria de cuartos de final de la UEFA Women's Champions League con un solitario golazo de Salma Paraluello, en la primera mitad.

FICHA TÉCNICA UWCL ROM 0 ________________ 1 FCB ALINEACIONES AS Roma Ceasar; Bartoli (Di Guglielmo, 66'), Wenninger, Linari, Minami; Serturini (Glionna, 61'), Giugliano, Greggi (Losada, 61'), Haavi; Andressa, Giacinti FC Barcelona Paños; Bronze (Torrejón, 92'), Paredes, Mapi León, Rolfö; Aitana, Walsh, Patri (Engen, 78'), Hansen (Bruna, 92'), Oshoala (Geyse, 66'), Salma (Crnogorcevic, 78') Goles 0-1, Salma (34') Árbitra Iuliana Demetrescu (Rumanía). Tarjeta Amarilla a Giacinti (34'), de la Roma, y a Paredes (37') y Bronze (81'), del Barça. Incidencias Estadio Olímpico de Roma. 39.454 espectadores. Partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Women's Champions League.

Sin sorpresas en el once inicial que presentó Jonatan Giráldez. Mapi León, que había tenido molestias en el tobillo durante los últimos días y que ya no jugó ante el Valencia, sí llegó finalmente para ser titular. Oshoala salió de inicio por Geyse y Salma ocupaba la posición de extremo zurda para hacer frente a las bajas de Mariona y Pina.

FIESTA EN EL OLÍMPICO

"La única condición que pongo al equipo es que salga sin miedo", decía el técnico Alessandro Spugna en la previa. Y cumplió la Roma, acompañada de una afición que estuvo de diez. Desde la llegada de la expedición al campo, el Olímpico fue una fiesta. Celebraban los italianos cada recuperación, cada contra, cada acercamiento de su equipo a la portería de Paños. Silbaban al Barça en cada jugada y protestaban todas las faltas. Y el estadio se cayó en las ocasiones que tuvo el equipo de la Ciudad Eterna.

En el primer tiempo, solo una. Bronze despejó un balón de Giacinti, que se había quedado prácticamente sola ante Paños. Por el resto, claro y absoluto dominio de un Barça al que le costó concretar su superioridad en juego y ocasiones. Con una Roma encerrada atrás y ocupando los espacios interiores por donde el equipo de Giráldez suele moverse con facilidad, el rol de las extremos y laterales fue clave para general peligro.

Hansen y Salma fueron un puñal por las bandas, acompañadas de Rolfö y Bronze. De las botas de la ‘maga’ noruega nacieron las acciones más peligrosas. Carreras, recortes -en uno de ellos dejó sentada a Minami- y balones al área que en demasiadas ocasiones no encontraron rematadora. Aitana, incansable tanto en la creación como en la búsqueda del gol, lo probó de todas formas. Mapi lo intentó un par de veces desde lejos. Y Oshoala, que no tuvo su día, no estuvo acertada en los controles y perdonó lo imperdonable cada vez que recibía el esférico dentro del área.

SALMA FUE LA HEROÍNA

Diez minutos antes del descanso llegó el tanto de la tranquilidad. Tras un pase en profundidad de la experta en ello, Patri Guijarro, Salma definió a la perfección para anotar un golazo, su primero en Europa.

En la reanudación el guion se presentaba parecido. Oshoala tuvo una oportunidad clara para ampliar la ventaja, con un cabezazo que salvó Linari bajo palos. Ya cantaba el gol la nigeriana.

SALVADORA PAÑOS

Sin embargo, el partido empezó a torcerse para el Barça. Todas las ocasiones claras que tuvieron las azulgranas en el primer tiempo fueron para la Roma en el segundo.

Mapi León sacó con el pie un remate de Giacinti. La '9' italiana mandó el esférico rozando el lateral de la red poco después. Y Paños, providencial, salvó al Barça en los últimos minutos -mandando a córner los disparos de Haavi y de Giacinti- para evitar un empate con el que la Roma soñó hasta el final. Se decidirá todo en el Spotify Camp Nou.