El Barça, a cerrar el primer puesto ante el Eintracht

El FC Barcelona afronta este jueve su último partido en casa y penúltimo del Grupo A de la Women's Champions League ante el Eintracht de Frankfurt con un objetivo final por cumplir. Las barcelonistas llevan un pleno de victorias, con 12 puntos, y la clasificación ya en el bolsillo, pero falta asegurar el liderato.

Con un punto, el primer puesto sería virtual, ya que el Benfica, segundo en la tabla perdió por 5-0 en el Johan Cruyff y, aunque gane al Rosengaard, el Barça debería perder por más de cinco goles en Lisboa, algo impensable.

De todos modos, el FC Barcelona buscará la victoria para continuar con su inmaculada fase en la que no solo ha ganado todos los partidos, sino que también ha marcado 21 goles y ha encajado uno, el que le marcó precisamente el Eintracht en Alemania (1-3).

El Barça ganó al Eintracht a domicilio (1-3) / EFE

Jonatan Giráldez apostará por las rotaciones después de lograr el primer título, con la Supercopa de España, en una noche especial porque se rendirá homenaje a las galardonadas en el 'The Best': Aitana Bonmatí, como mejor jugadora y que formó parte del once ideal de la FIFA junto a Lucy Bronze y Keira Walsh.

Giráldez no podrá contar por lesión con Paños, Rölfo, Alexia, Jana y Mapi León, pero cuenta con efectivos para seguir asombrando en Europa. El actual campeón se medirá a un Eintracht que acumula 4 Champions en sus vitrinas.

Vital para el Eintracht

Las alemanas no pasan por su mejor momento y un mal resultado las podría eliminar. El Benfica ocupa la segunda posició con 7 puntos, por los 4 del Eintracht, así que el duelo es vital para las germánicas.

Laura Freigang, jugadora del Eintracht / ata football

El Eintracht es un equipo alegre que tiene como referente a Laura Freigang, autora del gol en la primera vuelta, y jugadoras con buen pie como Barbara Dunst, Lara Prasnikar y Nicole Anyomi.

Prohibido relajarse

Jonatan Giráldez señaló en rueda de prensa que, pese a tener el pase a cuartos atado, aspira a "mejorar los números" de la pasada temporada. Giráldez definió al Eintracht como "el rival más complicado" contra el que se han medido y que sus futbolistas "no deben relajarse".

Por su parte, Patri Guijarro recordó que el Eintrach "nos obligará a no perder el balón, son muy intensas y si te eoban en el medio campo, no les cuesta nada crear ocasiones". La clave del partido, según Patri, será "lograr que las jugadoras se cansen".

Sobre el posible relevo de Jonatan Giráldez para la próxima campaña, con los nombres de Rafel Navarro, segundo entrenador o Pere Romeu, asistente, sobre la mesa, la futbolista dijo que "los dos son de la casa, sean ello o no, el club eligirá bien".