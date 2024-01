Oficial: ¡Aitana Bonmatí gana el The Best!

El secreto a voces se ha confirmado este lunes en el auditorio Eventim Apollo de Londres (Inglaterra). Aitana Bonmati, centrocampista del FC Barcelona, ha sido proclamada por la FIFA como mejor jugadora de 2023 con la distinción The Best, superando a Jennifer Hermoso (Tigres) y Linda Caicedo (Real Madrid). Con este reconocimiento, Aitana toma el relevo de su compañera de equipo Alexia Putellas, ganadora en las ediciones 2021 y 2022 del premio.

Los premios The Best FIFA Football Awards recompensan a las jugadoras más destacadas de la temporada y la azulgrana Aitana Bonmatí, por logros colectivos e individuales, tanto con el FC Barcelona como con la selección española, ha sido la más relevante del pasado curso 2022-23. También por su fútbol elegante y efectivo ha sido merecedora de esta distinguida recompensa.

Aitana se ha hecho acreedora a este galardón por los títulos cosechados con el Barça (Supercopa de España, Liga F y Champions League) y con España (Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023). Ha superado en la votación final a la que fue su compañera en el FC Barcelona, Jennifer Hermoso, también campeona del Mundial y ahora en las filas del equipo mexicano Tigres, y a la colombiana del Real Madrid, Linda Caicedo.

Distinciones

Individualmente, Aitana Bonmatí también cosechó distinciones importantes: MVP de la Champions League, Mejor jugadora del Mundial (Balón de Oro), Mejor jugadora europea según la UEFA y Balón de Oro ̶ superó a Sam Kerr, del Chelsea, y su compañera en el equipo azulgrana, Salma Paralluelo ̶ , Golden Player Woman (Tuttosport) y Women’s Best Playmaker (IFFHS), además de máxima realizadora de la Supercopa de España.

Sus números en 2023 ha sido espectaculares y evidencian la decisiva incidencia que Aitana ha tenido en el juego y el fútbol azulgrana y de La Roja: 53 partidos, 26 goles y 29 asistencias. Cifras solo al alcance de las elegidas y más propias de una atacante que de una constructora de juego como ella.

Aitana sigue los pasos de la también barcelonista Alexia Putellas. La capitana del Barça ganó en 2021 y 2022 el Balón de Oro y, posteriormente, fue la ganadora del The Best. Aitana, después de conseguir el Balón de Oro 2023, se hace con el The Best. Si mantiene el nivel que está exhibiendo con el Barça y España, la de Sant Pere de Ribes optará a revalidar ambos galardones la próxima temporada.

En el primer equipo del FC Barcelona desde la temporada 2016-17, Aitana, que cumplirá 26 años el próximo jueves 18 de enero, ha disputado 243 partidos y ha firmado 85 goles. Ha sido campeona de Liga en cuatro ocasiones, de la Champions League en dos, de la Copa de la Reina en cinco, de la Supercopa de España en tres y de la Copa Catalunya, en cuatro.