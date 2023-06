Alexia es suplente y Salma es la gran sorpresa del once

La capitana finalmente no será titular en la final de la Champions ante el Wolsburgo Giráldez apuesta por Salma, se queda fuera del once Geyse, y Mariona podría hacer de falso '9'

Ya se conoce el once del Barça para la final de la Champions ante el Wolsburgo... y hay alguna sorpresa en el once. La alineación de Giráldez nos deja dos grandes noticias: una bastante previsible y otra no tanto. La primera es la suplencia de Alexia Putellas, que había bastante consenso que hoy sería suplente, aunque por su peso en el equipo siempre podía caber alguna duda. Más sorprendente es la presencia de Salma y la suplencia de Geyse Ferreira.

La gran duda ahora es ver qué posición ocuparán Salma y Mariona. Con su alineación Giráldez se asegura mucho gol aunque es una jugadora sin mucha experiencia en esta posición. De entrada, todo apunta a que Mariona podría hacer de falso 9, aunque también podría hacer esa función Salma.

Ahora habrá que ver a qué nivel están Rolfo y Bronze, que han entrado en el once como era lo esperado, pero llegan al partido tras superar sendas lesiones. El resto del once es el esperable. El equipo de gala con el que el Barça buscará hoy levantar la segunda Champions de su historia.

El conjunto azulgrana es ligeramente favorito a los alemanes, que eliminaron en semifinales al Arsenal en la prórroga en una eliminatoria vertiginosa.