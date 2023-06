La azulgrana Fridolina Rolfö se convierte en embajadora de la EHF EURO 2024

La jugadora azulgrana es la última embajadora de la EHF EURO 2024 masculina, que arrancará el 10 de enero del próximo año El balonmano, entonces, fue una parte muy importante de su educación. Su madre prefería el balonmano y su padre el fútbol

Fridolina Rolfö, futbolista internacional sueca y gran fanática del balonmano, es la última embajadora de la EHF EURO 2024 masculina.

Atrayendo estrellas, no solo del mundo del balonmano sino también del atletismo, la presentación televisiva e incluso la comedia, la alineación estelar de embajadores de la EHF EURO 2024 masculina sigue creciendo.

Ahora, el programa de embajadores puede contar con un futbolista profesional entre sus filas, ya que la sueca Fridolina Rolfö se unió al equipo antes del torneo en Alemania, que se jugará en seis ciudades del 10 al 28 de enero de 2024. Pero, ¿Qué hace que esta personalidad del fútbol sea la elección correcta para uno de los mayores eventos de balonmano jamás organizado? Para responder eso, tenemos que profundizar en su pasado.

Balonmano, parte de su infancia

"Crecí en una ciudad donde mucha gente jugaba al balonmano y, en mi ciudad, era una ciudad de balonmano. Mi mamá jugaba cuando era más chica y me llevaba a entrenar; mi papá era más del fútbol. Entonces, había esa división: mi mamá era balonmano y mi papá era fútbol, así que fue genial que pudiera hablar con ella sobre balonmano y él sobre fútbol", dijo la nativa de Kungsbacka.

El balonmano, entonces, fue una parte muy importante de su educación. Sin embargo, como muchos jóvenes, estuvo fuertemente influenciada por un hermano mayor que terminó poniendo en marcha una carrera en el fútbol: "Mi hermana es una gran influencia para mí y esta es una de las principales razones por las que comencé a jugar al fútbol". en primer lugar."

Sin duda, esa influencia fue positiva, ya que la sensación sueca ha dejado su huella en el escenario internacional. La delantera, que actualmente juega para el FC Barcelona y la selección nacional femenina de Suecia, comenzó su carrera senior con Jitex BK en la división Damallsvenskan de la máxima categoría de Suecia en 2011. Su impresionante actuación le valió el título de Jugadora Junior Femenina del Año por parte del Göteborgs. -Posten.

Rolfö continuó brillando después de mudarse a Linköping en 2014, anotando un hat-trick en su debut en la UEFA Women's Champions League contra el Liverpool. En 2016, se unió al Bayern Munich, actual campeón de la Frauen-Bundesliga, antes de mudarse al VfL Wolfsburg en 2019. El último movimiento de Rolfö la vio firmar un contrato de dos años con el Barcelona el 7 de julio de 2021. Con su talento y determinación, no hay duda de que Rolfö seguirá haciendo olas en el mundo del fútbol.

Dicho esto, la joven de 29 años aún no ha olvidado ni sus raíces ni sus pasiones mientras crecía: “Soy una chica deportista a la que le encanta jugar al fútbol. Me encanta ver balonmano y jugar al golf, pasar tiempo con mi familia. Ese soy yo".

La azulgrana Fridolina Rolfö, embajadora de la EHF EURO 2024 | EHF

"El balonmano es uno de los deportes más emocionantes de ver"

Uno tiene la sensación de que el papel de embajadora significa mucho para Rolfö, ya que es una verdadera fanática del balonmano y, como cualquier fanático verdadero, está emocionada de estar más cerca de la acción, "Fue realmente genial ver el último torneo y espero poder ver al equipo masculino en vivo en Alemania... El balonmano para mí es quizás uno de los deportes más emocionantes de ver, es realmente rápido e intenso y tiene muchos goles, es realmente interesante de ver".

Fridolina incluso llegó a decir que el balonmano es aún más emocionante que su propio deporte: “Creo que el balonmano es sin duda más emocionante (que el fútbol), por supuesto, si es un partido de la Liga de Campeones de fútbol, preferiría verlo. Pero los torneos finales de balonmano son geniales y realmente disfruto viéndolos".

El factor diversión no es la única diferencia entre el balonmano y el fútbol, según Rolfö. Si bien cree que es más fácil iniciarse en el fútbol: “Creo que el fútbol es más accesible porque es el deporte más grande del mundo, hay tantos clubes y es mucho más fácil agarrar una pelota y jugar”. ella cree que el balonmano lidera el camino en la igualdad de género: "Es una de las cosas que más me gustan del balonmano, al menos en Suecia de todos modos, los jugadores de balonmano reciben el mismo salario en hombres y mujeres. Es algo que admiro en el balonmano". Ha recorrido un largo camino".

A pesar de provenir de diferentes mundos profesionales, una cosa que los embajadores de la EHF EURO 2024 tienen en común es su capacidad para ser modelos a seguir. Frido no es diferente y el mensaje que le daría a su yo más joven es uno que podría transmitir a la juventud de hoy; "Lo que me habría dicho a mí mismo habría sido: 'sueña en grande'. No sabía que era posible llegar a este nivel. Sabía que podía jugar al fútbol, pero no tenía idea de que podía convertirme en profesional. Así que , mi consejo sería soñar en grande porque todo es posible. Cada año el nivel deportivo es cada vez mejor".

Las entradas de día salen a la venta el 31 de mayo

Las entradas de un día para los partidos de la EHF EURO 2024 masculina en Alemania (del 10 al 28 de enero) estarán disponibles el 31 de mayo. Este paso marca la siguiente fase de venta, y las entradas se pueden comprar para cada jornada de la ronda preliminar y principal, así como para las semifinales y la final.

La venta comienza a las 12:00 hrs CEST, y las entradas están disponibles a través de tickets.eurohandball.com y heretoplay.com, el sitio web oficial del campeonato. Las entradas permiten el acceso a todos los partidos del día en cuestión.