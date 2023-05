El sueño del Rubí tiene dos sendas: El Ascenso a Tercera RFEF o la Copa del del Rey

Pleno de victorias en casa, el conjunto de Jordi Peris busca conseguir el billete para la Copa del Rey 2023/24 Mientras, en Can Rosés, apuran sus opciones de conseguir el ascenso a Tercera RFEF, ahora en manos del Mollerussa

Tres semanas de muchas emociones en Can Rosés. El Rubí, actual segundo clasificado de Primera Catalana, tiene en su mano algo que no había ocurrido antes, la posibilidad de albergar un partido de Copa del Rey frente a un equipo de Primera División. Antes, el objetivo está claro, agotar las opciones de ascenso a Tercera RFEF.

Temporada de récord para el conjunto dirigido por Jordi Peris. Invicto en el fortín de Can Rosés, la participación en la Superlliga Catalana ya es un hecho. Igualmente, soñar es una opción, aunque en este caso rocambolesca aún más si cabe. Los vallesanos se encuentran a seis puntos del líder y solo cabe una posibilidad de ascenso a Tercera Federación, ganar los tres partidos restantes y esperar a que el Mollerussa no sume ninguna victoria más.

Esta es la valoración de Jordi Peris a la temporada del equipo en Primera Catalana: "Ha sido y está siendo una temporada para mi brillante. Jamás había vivido una experiencia así como entrenador. Teniendo en cuenta que la temporada pasada el club se salva en la última jornada y que la plantilla es completamente nueva, salvo 5 o 6 jugadores, le doy mucho valor al año", asegura el técnico.

Puede sonar a consolación, pero no lo es. El premio, merecido, que se puede dar la próxima semana, es la participación del Rubí en la próxima Copa del Rey 2023-24. En caso de no haber logrado el ascenso, los de Jordi Peris como mejor segundo clasificado en Primera Catalana pueden lograr el pase para esta competición. "Al final es un premio, nos hace mucha ilusión. Hace treinta años de la última participación. Nos pone un nuevo escenario de preparar y gestionar", confiesa a SPORT.

En estos momentos, el Rubí con 58 puntos se encuentra cuatro puntos por encima del Atlètic Lleida después de la victoria del domingo por dos goles a uno en el enfrentamiento entre los dos equipos. Además, en este mismo encuentro frente al Atlètic Lleida, Aitor Torres, capitán del conjunto vallesano, recibe una camiseta conmemorativa por los 200 partidos defendiendo la camiseta de la UE Rubí.

🫡🫵🏽 Gran reconeixement al nostre capità! ©️@aitor_torres2 que ha complit 200 partits amb la samarreta de la Unió Esportiva Rubí, s’ha emportat un molt merescut homenatge a Can Rosés per part dels seus companys, jugadors del Juvenil A i afició.#GràciesCapità 🔴⚪️ pic.twitter.com/8Z6AV1Pq5P — Unió Esportiva Rubí (@UERubi) 7 de mayo de 2023

Por lo tanto, en caso de una victoria del equipo vallesano en Horta sumado a un empate o derrota ilerdense, la competición del KO también tendrá sede en Can Rosés. "Queremos cerrarlo lo antes posible", agrega Peris.

El hecho de tener tantas vías abiertas y el ascenso en mente, hace que el Rubí no haya podido celebrar del todo la meritoria clasificación para la Superlliga. "Casi que no hemos celebrado el hecho de cerrar la Superlliga Catalana a falta de 5 jornadas. Te ves una situación de estar arriba, de poder luchar por el ascenso a Tercera RFEF y no desvías la atención. Lo único que le pido al equipo de aquí en adelante es que sigan igual, no perder ambición y terminar la temporada competiendo bien fuera de casa, algo que fue nuestro Talón de Aquiles al principio del año", afirma.

Cerrar una temporada histórica como local, otro de los retos pendientes. 28 de mayo, Rubí puede culminar su calidad de invicto en casa y completar la fortaleza de Can Rosés. 14 equipos han caído ya, la última jornada frente al Unificación Llefià, último rival para conseguir este logro. "El hecho de que hayamos ganado tantos partidos, el equipo coge una moral y confianza tremenda. Hemos llegado al punto que cada jugador que sale, compite. También, hemos aprendido a competir muy bien en casa, a adaptarse a las medidas del campo y a las situaciones que ofrece cada partido. Y, por supuesto, el apoyo y calor humano de la afición se ha notado", añade Jordi Peris.

Tres jornadas por delante para concretar alguna de las vías abiertas. Tercera RFEF o la Copa del Rey esperan.