El mensaje de despedida de Txus Alba

El centrocampista formado en La Masía se mostró especialmente agradecido con Rafa Márquez, su técnico en la última temporada Txus matizó que no fue una decisión fácil, pero que sentía que la debía tomar

Txus Alba no seguirá en el Barça la próxima temporada. El centrocampista, protagonista en el esquema de Rafa Márquez la pasada temporada con el Barça Atlètic, fue traspasado al Ternana, equipo de la serie B italiana. El conunto azulgrana se reserva un cincuenta por ciento de una futura venta del jugador.

Antes de iniciar una nueva aventura en el Calcio, Txus Alba quiso tener unas palabras hacia el que ha sido su club durante tantos años. "Nunca es fácil decir adiós, y menos cuando uno se va de un equipo como el Barcelona y de la que ha sido su casa durante tantos años", escribió en un comunicado difundido a través de su cuenta de Instagram.

El prometedor centrocampista pone fin a una etapa que inició como cadete. "Llegué a La Masia como cadete y me voy siendo un hombre que ha crecido en lo futbolístico y en lo humano. Siempre he dado todo lo que tenía por esta camiseta, sin negociar el esfuerzo".

Txus Alba se mostró agradecido con todos los trabajadores que le han acompañado a lo largo de su etapa formativa, ensalzando a Rafa Márquez por encima del resto. "Quiero agradecer a todas y a cada una de las personas que me han ayudado en este largo y maravilloso camino como azulgrana. Mención aparte para mi último técnico, que siempre creyó en mi".

Por último, el canterano quiso justificar su salida del club. "He decidido afrontar nuevos retos que me permitan cumplir mis sueños. No ha sido fácil despegarme de un lugar que ya es parte de mi historia y que siempre recordaré con una sonrisa, pero siento que es la decisión que debo tomar. Muchas gracias y visca el Barça", concluyó.