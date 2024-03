La estadística goleadora más loca de Mika Faye

Mikayil Faye solo necesitó 44 minutos para estrenarse como goleador con la selección absoluta de Senegal. El debut del central del Barça Atlètic con su selección no pudo ser más redondo. Triunfo de los discípulos de Aliou Cissé (3-0) contra Gabón y golazo del prometedor jugador blaugrana. Un gol que enlaza con una racha increíble para un zaguero.

En la segunda división croata Mika Faye marcó un gol y repartió una asistencia en 14 partidos. Números positivos en el Kustosija que, en realidad, eran anécdota teniendo en cuenta las virtudes defensivas del senegalés. En el filial blaugrana deslumbró desde el primer partido por sus cualidades físicas. La velocidad, potencia y capacidad de anticipación le hacían ser ganador de duelos con una frecuencia altísima.

Su capacidad correctora convenció a Márquez sin apenas necesidad de un período de adaptación. Además, su buen toque de balón y criterio al desplazar el balón con la zurda configuraban unas virtudes más que interesantes para ocupar el perfil de central izquierdo del Barça Atlètic. A todo esto Mika Faye le ha sumado en estas últimas 5 semanas una capacidad goleadora sorprendente.

Mika Faye, goleador con Senegal / SPORT.es

Todo cambia el 18 de febrero

Jornada 24. Barça Atlètic-Rayo Majadahonda. Mikayil Faye anota su primer gol con el Barça Atlètic. El central africano se aprovecha de una asistencia magnífica del centrocampista de Malgrat Unai Hernández para marcar. Siguiente partido en el Johan Cruyff. La Cultural Leonesa cae goleada (4-0) en Sant Joan Despí. Faye deslumbra con un gran gol de cabeza.

La racha empieza a ser destacable. Jornada 27. El Sestao River vuelve a testar el poderoso juego aéreo de Faye. Golazo de cabeza y tercer partido consecutivo del filial con gol de su central zurdo.

Mika Faye anotó su primer gol con el Barça Atlètic contra el Rayo Majadahonda / Dani Barbeito

Racha formidable

Su gran temporada con el Barça Atlètic convence a Alliou Cissé para convocarlo con Senegal y este viernes 22 de marzo debuta con un gol de crack. Un trallazo desde muy lejos que sorprende al portero gabonés.

Han pasado cinco semanas, poco más de un mes, cinco partidos y en este período de tiempo Faye ha anotado cuatro goles. Una auténtica locura.

La gran virtud de Faye continúa siendo su enorme poderío para mantener a raya a los delanteros rivales. Además, si a estas cualidades, sumamos una buena salida de balón y recursos más que variados para marcar goles, la proyección de esta perla de 19 años sigue creciendo.

El gol de Mika Faye ante Sestao River / Javi Ferrándiz

El acierto del departamento de scouting que lidera Paulo Araujo fue total a la hora de apostar por Mikayil Faye como un jugador de futuro. El Barça podrá decidir si lo asciende al primer equipo o hace caja con él. Pretendientes no le van a faltar.

Las impresiones de Mika

El jugador del Barça Atlètic ha explicado en la concentración de la selección senegalesa como fue la historia de su convocatoria: “Estaba en el Johan Cruyff antes de un partido. Cuando estaba en el vestuario, recibí una llamada diciéndome que el entrenador me iba a llamar. Unos minutos después Aliou Cissé me llamó y hablamos. Estoy muy contento y siempre es un placer jugar para Senegal”

Faye no está sintiendo la presión de debutar con solo 19 años con la selección absoluta del Senegal: "No soy de los que tienen miedo. Creo que he demostrado mi valía y pase lo que pase, lo tomo como una voluntad divina. Estoy aquí para aprender, para mejorar porque he encontrado grandes jugadores. Encontré a mis hermanos mayores aquí, aprendo de ellos” dijo el jugador del filial barcelonista