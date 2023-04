El Flamengo presenta a Sampaoli como su nuevo entrenador

El extécnico del Sevilla asegura que entrenar al vigente campeón de la Libertadores "era mi plan A" Sampaoli destaca que la calidad de la plantilla del 'Mengao' le permitirá poner en práctica "mis principios futbolísticos"

Jorge Sampaoli ya es oficialmente entrenador del Flamengo hasta diciembre de 2025. El carismático técnico argentino, que dirigía al Sevilla hasta el mes de marzo, se mostró exultante en la rueda de prensa de presentación, en Río de Janeiro, donde comandará al vigente campeón de la Copa Libertadores.

"Agradezco mucho la oportunidad de llegar a este club tan grande. Hubo muchas oportunidades de estar aquí, pero finalmente se concretó. Para mí, en estos momentos, era mi plan A. Tenía ofertas de Europa y de otros lugares, pero decidí estar aquí. En esta ocasión, coincidimos todas las partes y se pudo hacer", destacó 'Sampa' en rueda de prensa.

El Flamengo dispone de la mejor plantilla del fútbol sudamericano. Y sus prioridades, a partir de ahora, es poder enlazar su particular 'triplete' que estaría compuesto por revalidar el título de la Copa Libertadores y de la Copa do Brasil, y recuperar la hegemonía en el Brasileirao.

Nosso novo comandante foi apresentado nesta segunda (17), no Ninho do Urubu! Vamos com tudo Sampaoli! 🇦🇷🔴⚫ #VamosFlamengo



📸: Gilvan de Souza /CRF pic.twitter.com/Qox76nAajf