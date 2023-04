La selección brasileña, de Tite a... ¿Mourinho?

El portal 'The Athletic' asegura que "a la CBF le gusta Mourinho por su trayectoria de trofeos, su carisma y su dominio del idioma" El técnico portugués tiene contrato vigente con la Roma, por lo que las negociaciones se avecinan complicadas para una selección brasileña que ya ha preguntado previamente a Guardiola y Ancelotti

El puesto de seleccionador para la canarinha sigue siendo una incógnita a resolver. Desde la marcha de Tite después de la eliminación en cuartos de final del Mundial de Qatar, los nombres que han aparecido en la lista de futuribles han quedado en nada.

En un inicio, la Confederação Brasileira de Futebol quiso aspirar alto en el perfil de los candidatos para la selección. Sonó Pep Guardiola enmedio de todo el revuelo generado por la sanción a la que se enfrentaba el Manchester City en las supuestas 100 infracciones a la normativa de la Premier entre 2009 y 2018.

Después de Guardiola, la CBF centró sus esfuerzos en convencer a Carlo Ancelotti. El presidente de la Confederación Brasileña, Ednaldo Rodrigues, tilda al técnico del Real Madrid como su "candidato preferido", según explica el periodista Mario Cortegana. La situación del italiano es complicada, puesto que el club blanco se encuentra en plena pugna por dos títulos y, además, en el Santiago Bernabéu quieren su continuidad para el próximo curso.

Rodrigues no ha hablado directamente con 'Carletto', sino que lo ha hecho a través de intermediarios. Además, explica 'The Athletic' que "el técnico no quiere reuniones mientras su equipo esté en la fase decisiva de la temporada".

⚡️



Brazil want Ancelotti but back-up shortlist includes Mourinho



More details in the ⁦@David_Ornstein⁩ column at ⁦@TheAthleticFC⁩ https://t.co/fmGn6MUniS — Mario Cortegana (@MarioCortegana) April 17, 2023

Pero la historia no acaba aquí, porqué el tercero en discordia es José Mourinho. Aunque en la lista de la CBF aparecen nombres como Jorge Jesús (Fenerbahce), Fernando Diniz (Fluminense) o Abel Ferreira (Palmeiras), la presencia del portugués llama la atención y destapa otro nombre propio para la canarinha la misma semana en la que se le ha relacionado con el Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

En Brasil esperarán a Ancelotti, pero están preparando otros planes en caso que el italiano acabe quedándose en España. Según 'The Athletic', "a la CBF le gusta Mourinho por su trayectoria de trofeos, su carisma y su dominio del idioma, aunque tiene contrato con la Roma y su marcha sería complicada".

A falta de poco menos de dos meses para acabar la temporada, el culebrón para saber quien será el seleccionador brasileño seguirá en el orden del día. El sucesor de Tite, de momento, seguirá en su club actual. Del futuro, la CBF hablará.