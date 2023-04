Jorge Sampaoli, nuevo entrenador del Flamengo

El Flamengo decide no esperar a Jorge Jesus y cierra con el extécnico del Sevilla, que firmará hasta diciembre de 2024 Sampaoli llegará a Rio de Janeiro con la intención de lenvantar el ánimo de un equipo que ha perdido cuatro títulos consecutivos

Jorge Sampaoli es el elegido para dirigir al Flamengo. El carismático entrenador argentino, que entrenaba al Sevilla hasta tres semanas atrás, se ha comprometido este viernes con el vigente campeón de la Copa Libertadores. Firmará hasta diciembre de 2024.

En un principio, todo indicaba que Jorge Jesus regresaría al 'Mengao', pero ha surgido un cambio de guion y los hechos se han precipitado este viernes ante la dificultad del técnico portugués de obtener la baja por parte del Fenerbahçe y las facilidades que ha dado 'Sampa', que aterrizará este mismo fin de semana en Río de Janeiro.

Esta será la tercera aventura del argentino en el fútbol brasileño, donde goza de un gran prestigio, tras sus buenas experiencias en el Santos FC (en 2019) y en el At. Mineiro (en 2020). Ahora, por fin, podrá dirigir un equipo que sale a ganar todos los títulos a pesar del bache sufrido en este inicio de 2023.

No hay ninguna duda de que el Flamengo cuenta con la mejor plantilla del continente. En 2022, ganó su tercera Copa Libertadores de su historia y la Copa do Brasil. Y, este año, salió a comerse el mundo bajo la batuta de Vitor Pereira, pero el ex del Corinthians ha fracasado estrepitosamente.

Los cariocas, en un trimestre para olvidar, han perdido los cuatro títulos que aspiraban a conquistar: la Supercopa do Brasil (ante el Palmeiras); el Mundial de Clubes (donde cayeron en las semifinales contra el Al-Hilal por 2-3); la Recopa Sudamericana (contra el Independiente del Valle); y, el último fin de semana el Campeonato Carioca, cuando, tras el 2-0 favorable de la final ida, el Fluminense le endosó un 4-1 que provocó el despido fulminante de Vitor Pereira.

El Flamengo está en un bache deportiva, porque acumula tres derrotas consecutivas: en el debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores (perdió 2-1 ante el Aucas en Ecuador), la final del Carioca y, este jueves, un vergonzoso 2-0 contra el Maringá en la Copa do Brasil.

Sampaoli, sin embargo, tendrá tiempo para revertir la situación, porque el Brasileirao 2023 empieza este fin de semana. Por tanto, podrá dirigir a su nuevo equipo en las 37 de las 38 jornadas programadas. Y aún le quedan cinco jornadas de la fase de grupos de la Libertadores.