Cien veces Hulk

Hulk llegó a los cien goles con la camiseta 7 del Atlético Mineiro. Fue este sábado, en la ida de las semifinales del Campeonato Mineiro en la que el Galo, empujado por su enloquecida 'torcida', derrotó por 2-0 al América y colocó un pie en la gran final. Fue una victoria inapelable del conjunto que dirige Luiz Felipe Scolari.

Lo de Hulk en Belo Horizonte es de un mérito indiscutible. Llegó en enero de 2021 como agente libre, después de cerrar su etapa en China, en el Shanghai SIPG, donde había estado cinco años. Su regreso a Brasil escenificaba el final de su carrera y de su periplo internacional que lo había llevado al fútbol japonés, portugués, ruso y chino.

El Galo fue mucho más firme que el Flamengo y el Palmeiras, que también disputaron su fichaje, y cerró con el delantero, que había jugado el Mundial 2014 con Brasil. Tenía 34 años y firmó por dos temporadas... tres años después, a los 37 años, el delantero zurdo, ha entrado en el hall de los elegidos del Atlético Mineiro.

Ha marcado cien goles (46 en el Brasileirao; 28 en el Campeonato Mineiro; 15 en la Copa Libertadores; 10 en la Copa do Brasil y 1 en la Supercopa do Brasil) en solo 180 partidos oficiales, en los que también ha dado 34 asistencias. Su incidencia y su protagonismo es indiscutible.

Y lo más importante, ha sido uno de los líderes del equipo en la conquista de 6 títulos, entre los cuales destaca el doblete de 2021, cuando conquistó el Brasileirao (que el Galo no conquistaba desde hacía 50 años) y la Copa do Brasil.

Hulk estaba eufórico con su 'centenario'. "Lo que siento es pura gratitud, empezando por Dios. Estoy agradecido a toda esta afición que me ha apoyado desde el principio. Alcanzar estos números no ha sido fácil. Cuando regresé a Brasil, con 34 años, muchos pensaban que estaba poniendo fin a mi carrera. Y hoy, en mi cuarta temporada, después de tres años en el club, logré esta marca tan significativa en mi carrera individual y también para la historia del club, porque pocos jugadores lo han logrado. Así que me siento verdaderamente honrado", expuso.

El veterano ariete, que mantiene un estado forma envidiable, ha empezado la temporada 2024 con el punto de mira bien calibrado. Ha disputado siete encuentros oficiales, todos ellos del Campeonato Mineiro, en los que ha sumado 5 goles y ha dado dos asistencias.

El Galo tiene el objetivo de pelear por los títulos. Su gran anhelo es poder ganar la segunda Libertadores de su historia, tras la conquistada en 2013 con Ronaldinho Gaucho en sus filas.