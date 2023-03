En vaqueros rotos y sin gota de maquillaje: Así ha sido la actuación más natural de Lady Gaga en los Oscars

La cantante conquistó a la audiencia con su interpretación de 'Hold my hand' La artista no confirmó su actuación hasta la última hora

Hasta el último momento la Academia de Hollywood no sabía si iba a contar con la presencia de Lady Gaga, que se ganó a la audiencia con una desgarradora interpretación de 'Hold my hand', y mostró su lado más sencillo y natural.

Lady Gaga es sinónimo de extravagancia y polémica, por eso, la cantante ha dejado a todo el mundo asombrado ante su aparición en el escenario en camiseta, tejanos rotos y Converse.

Una imagen muy distinta a como había posado horas antes en la alfombra color champagne de la gala, luciendo un precioso vestido de la firma Versace.

La confirmación de la actuación de Gaga fue a última hora. La artista había anunciado que no cantaría durante la gala porque no tenía tiempo para preparar una actuación, se encuentra inmersa en el rodaje de la nueva película 'Joker folie à deux'.

Finalmente, Gaga, pudo subir al escenario y dejó a todo el público boquiabierto haciendo de la sencillez y la sobriedad su marca para interpretar la balada 'Hold my hand' banda sonora de 'Top Gun: Maverick', creando una actuación mágica.

En esta ocasión la artista estaba nominada al Oscar, por cuarta vez, en la categoría de mejor canción original.

Junto a ella competían 'Applause', de 'Tell It Like a Woman' por Sofia Carson; Rihanna, con 'Lift Me Up' banda sonora de 'Black Panther: Wakanda Forever', 'This Is a Life', de la cinta favorita de la noche: 'Todo a la vez en todas partes' y 'Naatu Naatu', de la película 'RRR', que ha acabado alzándose como ganadora.

A pesar de no recibir la estatuilla, la artista ha dado que hablar por su apuesta por la sencillez y una conmovedora e íntima actuación que empezó con este mensaje:

"Todos nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos héroes. Muchos os daréis cuenta de que, aunque estéis resquebrajados por dentro, podéis encontrar vuestro propio héroe o heroína" sentenció Lady Gaga para acto seguido empezar a cantar.

Una vez más, la cantante, ha demostrado que no le hace falta nada más que una guitarra, un piano y su vozarrón para levantar a todo un teatro.