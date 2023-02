¿Cuánto tiempo puede estar tu mascota sola en casa con la nueva Ley de Bienestar Animal?

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la Ley de Bienestar Animal El tiempo máximo será de 3 días consecutivos (24 horas en el caso de los perros)

La nueva Ley de Bienestar Animal tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de todos los animales, y en especial la de nuestras mascotas. Y uno de los apartados más polémicos es el relativo al tiempo que se pueden quedar nuestros animales de compañía solos en casa, sin supervisión de un adulto.

En el pasado, esta circunstancia no quedaba regulada por norma alguna, pero a partir de ahora has de tenerla en cuenta para no recibir una multa inesperada.

Las mascotas no podrán quedarse solos y sin supervisión durante más de 3 días (72 horas). Sin embargo, el plazo se reduce a 24 horas si se trata de un perro. Tampoco se permite que el animal viva en balcones, sótanos, terrazas o estancias similares a esta, ni se podrá dejar solo en el coche (sea el tiempo que sea).

La única excepción son los perros pastores, que podrán estar solos durante más de 24 horas siempre que estén geolocalizados y dispongan de un refugio en caso de malas condiciones meteorológicas.

Si incumples algunas de estas normas, la sanción económica puede ascender a los 10.000 euros (en los casos más graves).