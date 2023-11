The Beatles estrenan una nueva canción gracias a la Inteligencia Artificial

Los 'Beatles' siguen despertando pasiones sesenta años después La tecnología ha hecho posible que los británicos estrenen hoy una nueva canción

Los 'Beatles' siguen despertando pasiones sesenta años después. La afamada banda de Liverpool sigue dando de que hablar pese al paso del tiempo. Actualmente, tan solo vive la mitad del grupo y el resto, están cerca de los ochenta años. Sin embargo, a pesar de las dificultades, la tecnología ha hecho posible que los británicos estrenen hoy una nueva canción.

Hablamos de 'Now and Then', el nuevo tema que se ha estrenado hoy con "los cuatro miembros" de la banda a las 15:00 del mediodía. Un tema originalmente escrito y cantado por John Lennon, que compuso en la década de los setenta en su apartamento del edificio Dakota de Nueva York.

En aquella época, no tenía ningún contrato discográfico y disfrutaba de la compañía de su hijo. Años después de su muerte, en 1994, la viuda de Lennon, Yoko Ono, le entregó un casete titulado 'For Paul'. El mismo, incluía las demos de la citada canción y las de 'Free As a Bird' y 'Real Love'.

Estas canciones fueron posteriormente completadas por los tres miembros de la banda en un proyecto llamado 'Beatles Anthology', pero contaba con un problema. Las voces y el piano de Lennon no podían separarse del resto de mezclas, abandonando la idea del proyecto... hasta ahora.

Paul McCartney comentó en una entrevista para la 'BBC' que la voz de Lennon había sido extraída para la grabación gracias a la Inteligencia Artificial: "Pudimos tomar la voz de John y hacerlo pura a través de IA". Sin embargo, ha querido dejar claro que nada había sido creado artificialmente. "Todo es real. Solo limpiamos algunas grabaciones existentes, un proceso que ha durado años. Esperamos que les guste tanto como a nosotros".