Gündogan recibió la visita más especial

Ilkay Gündogan invitó a tres fans de la organización benéfica Community Integrated Care de Manchester para disfrutar el pasado lunes del partido entre el Barça y la Real Sociedad. El jugador alemán es embajador de esta organización con la que se puso en contacto en octubre de 2020 para apoyar sus servicios de atención social de Manchester durante el confinamiento por la pandemia del COVID-19. El centrocampista se ha convertido en un firme colaborador de la asociación, facilitando una serie de experiencias que han llevado esperanza, alegría y entusiasmo a estas personas.

Su apoyo abarca toda la zona de Manchester y esta colaboración ha continuado tras su llegada al FC Barcelona esta temporada. El jugador alemán protagonizó el lunes su mayor gesto hasta el momento: invitar a tres de sus mayores fans a verlo jugar con el Barça. Además, el martes por la mañana tuvieron oportunidad de disfrutar de un encuentro por sorpresa con él en la ciudad deportiva del equipo.

Gündogan recibió la visita de tres fans de la organización benéfica Community Integrated Care / Community Integrated Care

Kayley Davies de Tameside, Daniel Wilmott de Stockport y Katie Richardson de Warrington disfrutaron de esta experiencia única en su vida con sus familias y equipos de apoyo. Estos seguidores del Manchester City, que cuentan con el apoyo de Community Integrated Care, viajaron a Barcelona para disfrutar de dos días en la ciudad y ver a su ídolo enfrentarse a la Real Sociedad en un emocionante partido, en el que Gündogan fue uno de los protagonistas participando directamente en el primer gol de su equipo con una increíble asistencia.

La experiencia llegó a su momento más álgido cuando ayer fueron invitados a un encuentro sorpresa con Gündogan en la ciudad deportiva. Los tres fans recogieron autógrafos, recordaron momentos heroicos de Ilkay en el City y descubrieron su nueva vida en Barcelona. El grupo de seguidores se declaró encantado de haber pasado tiempo de calidad con su jugador favorito y describieron este momento como "un sueño hecho realidad" y "el mejor día de sus vidas". Para Kayley, este viaje le ha dado la oportunidad de volver a encontrarse con un futbolista que ha sido una inspiración en su vida.

Gündongan organizó visitas con distancia social a su servicio de atención durante el confinamiento por la pandemia, la invitó a partidos del ManCity y preparó para ella, y cerca de 150 aficionados del City apoyados por esta organización, una fiesta especial por la victoria en la final de la UEFA Champions League de 2023, un trofeo que levantó como capitán del equipo. Además de Kayley, también viajaron a Barcelona Katie, que es autista y forma parte de programas de desarrollo personal, y Daniel, que tiene una dificultad de aprendizaje. Para estos seguidores del Manchester City esta vivencia representa un logro que supera sus mayores sueños.

John Hughes, Director de Asociaciones y Comunidades de Community Integrated Care, explicó que “esta experiencia verdaderamente ayuda a las personas a las que apoyamos a que tengan la mejor vida posible. La oportunidad de volar en avión, visitar una nueva ciudad, ver un equipo de fútbol icónico y conocer a su ídolo sería una experiencia increíble para cualquiera, pero más para estas personas, que de esta manera pueden superar las barreras a las que se enfrentan y disfrutar de estos momentos como una experiencia mágica. Ilkay siempre tendrá el respeto y la gratitud de Community Integrated Care. Prometió ayudarmos en uno de los momentos más difíciles de sus vidas, en el pico de la pandemia, que se mantendría en contacto con nosotros y nos apoyaría también en los mejores momentos. Indudablemente ha cumplido esa promesa de una manera increíble. El hecho de que haya mantenido esta relación con nuestra organización benéfica, incluso desde Barcelona, demuestra el respeto que mantiene por nosotros y por cada seguidor del City. Nos gustaría agradecer a Ilkay por su esfuerzo para hacer posible esta experiencia y al equipo de Community Integrated Care que estuvieron entregados para facilitar esta oportunidad”.

Gündogan no se olvida de Manchester

Por su parte, Ilkay Gündogan explicó: “Ha sido increíble volver a ver a estas personas y, sobre todo, ver a Kayley, Daniel y Katie tan felices y sonriendo. Todavía me siento muy conectado con Manchester y estoy muy feliz de que juntos hayamos logrado traerlos a mi nueva ciudad y mostrarles donde juego y trabajo ahora. Me han dicho que han disfrutado mucho de Barcelona. Espero volver a verlos pronto a todos de nuevo”. Katie Richardson, que cuenta con el apoyo de Community Integrated Care, comentó que para ella “Ilkay es una leyenda dentro y fuera del campo. Me quedé en shock cuando me dijeron que iba a Barcelona a verlo jugar. Ha sido aún mejor tener la oportunidad de estar con él en el entrenamiento, hablar sobre fútbol y todas las cosas que hago con Community Integrated Care. Él ha cambiado la vida de muchas personas que cuentan con el apoyo de nuestra organización. Nunca olvidaré esta experiencia. Siempre será mi héroe futbolístico”.