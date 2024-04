Tamara revela la verdad sobre 'MasterChef': “No sabes realmente cómo es el juego hasta que lo juegas”

Tamara ha decidido romper su silencio y compartir con el público los motivos que la llevaron a abandonar MasterChef. En un vídeo publicado en sus redes sociales, la concursante explicó que la presión, los constantes enfrentamientos y la falta de aprendizaje culinario fueron determinantes en su decisión. Además, se defendió de las acusaciones de buscar fama, destacando que su reconocimiento viene de otros ámbitos de su vida.

“No sabes realmente cómo es el juego hasta que lo juegas. Y lo de acatar órdenes no es un problema. Pero, el constante enfrentamiento entre compañeros, rascar salseo, que juzguen mi trabajo, que se debata a quién quiero más, no aprender cocina... Esos son algunos de los motivos por los que decidí irme”, comienza diciendo.

“No es por dármelas de diva ni mucho menos, pero en la calle se me reconoce por mis vídeos de finanzas, no por mi paso por MasterChef. En todo caso les he generado yo más engagement que cualquier otro concursante hasta el momento. Lo más triste de ser sincero es que nos gusta”, finaliza.

Las críticas hacia Jordi Cruz, quien cuestionó su salida del programa, han sido persistentes en redes sociales. Muchos usuarios han recordado casos similares en MasterChef Australia, donde los jueces apoyaron a concursantes que abandonaron por motivos personales. Esto ha generado un debate sobre la sensibilidad y empatía que deben mostrar los jueces hacia los concursantes en situaciones delicadas.

El caso de Brent Draper, concursante de MasterChef Australia que abandonó por problemas personales, ha sido mencionado como ejemplo de cómo los jueces pueden apoyar y comprender las decisiones de los concursantes. Draper, dos años después de su salida, regresó al programa y se convirtió en el ganador, demostrando que superó sus dificultades y triunfó en la cocina.

La polémica en torno a la salida de Tamara de MasterChef ha generado un debate sobre la presión en los concursos televisivos y la importancia de la salud mental de los participantes. Además, ha destacado la necesidad de empatía y comprensión por parte de los jueces hacia los concursantes en situaciones difíciles.