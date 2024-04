La ministra de sanidad, Mónica García, carga contra Jordi Cruz tras lo ocurrido en 'MasterChef'

A principios de abril, la ministra de sanidad, Mónica García, denunció a Pablo Motos a través de las redes sociales tras anunciar una nueva técnica que supuestamente permite esquivar el envejecimiento y ayuda a reducir el estrés.

Ahora, ha habido una polémica con la actitud de Jordi Cruz en 'MasterChef', y es que Tamara, una de las concursantes de la duodécima edición, decidió abandonar el programa de forma voluntaria: "No me siento a gusto, tampoco estoy dando todo lo que me gustaría y constantemente estoy nerviosa, con tensión, presión (...) Yo me siento muy frustrada y no me apetece seguir en la misma dinámica en la que no estoy bien".

Tras la actitud de la aspirante, el chef se mostró molesto: "¿Sabes lo que pasa? Pepe te está haciendo preguntas, pero yo por este motivo no te haría ninguna solo te diría 'muy bien chao'. Le has quitado la oportunidad a gente, claro que sí".

Después de toda la polémica generada, la ministra de Sanidad ha arremetido contra el formato por el trato que dio el presentador a Tamara: "No, priorizar el bienestar emocional sobre los ritmos de vida frenéticos no es egoísmo, sino una decisión valiente".

— Mónica García (@Monica_Garcia_G) April 25, 2024

Mónica García ha destacado que la salud mental es muy importante: "Nuestro compromiso con la salud mental implica abordar las causas que hacen que la vida duela. No queremos una sociedad dopada con cafeína y ansiolíticos".