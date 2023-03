Risto Mejide se abre tras su separación con Laura Escanes: “Bien no estoy”

"Todo lo que miras dentro está destrozado. Hay mucho que reconstruir" El presentador confiesa como se siente tras su separación

Risto Mejide ha vuelto al prime time este mismo martes a través de su programa "Viajando con Chester". El presentador ha retomado el programa que le permite entrevistar, aunque en esta ocasión también ha sido entrevistado.

Durante el programa ha recibido la visita de Paul Burrel, el que fuera mayordomo de Lady Di, y de Jorge Drexler, quien fue el causante de que Risto se sincerará.

La primera entrevista estuvo dirigida a Paul, quien fue para defender, una vez más a Lady Di: “Estaba decepcionada, porque la mayor parte de la familia real la trataban fatal, pero no la reina”.

Además, aunque siguen rondando los rumores de un posible asesinato en su accidente en París, éste piensa que no fue así: “No. Yo no lo creo. Creo que sí hay un cierto misterio alrededor del accidente que no entendemos, cosas y preguntas que no se respondieron”.

Pero fue con el segundo invitado, Drexler, que Risto sacó al entrevistador que lleva dentro, aunque en esta ocasión, sacó también su lado más personal, abriéndose en canal ante el cantante después de que éste confesase que lo pasó muy mal tras separarse de Leonor Watling: “Mi momento más duro fue cuando me separé. Tuve que compatibilizarlo con tener un hijo”.

Su separación y su hija Roma

Una situación que le resultaba familiar al presentador tras lo vivido con su ruptura con Laura Escanes. “Me siento muy identificado contigo porque yo también acabo de separarme y tengo una hija. Es un momento en el que todo lo que miras dentro está destrozado. Hay mucho que reconstruir”, ha comenzado explicando Risto.

Tras escuchar estas palabras, el invitado no ha dudado en preguntar a Risto como estaba, a lo que éste le respondió: “Bien no estoy”. “Cuando hay un hijo de por medio no te terminas de separar. Es un vínculo para toda la vida”, le contestó Jorge Drexler.

Con un tono de broma y dejando a parte el tema, Risto le comentaba: “Eres muy mal terapeuta”, desatando las risas de su invitado: “Estás cometiendo un error si piensas que es terapia. Solo puedo aportar experiencia porque soy mayor que tú”.

Por último, Risto, en voz en off, y para despedir el programa, confesó que llegó a pasar por las manos de profesionales para atravesar esta difícil situación.