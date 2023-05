La pillada de Carlos Sobera a Adara Molinero en 'Supervivientes 2023'

El presentador revela la verdad sobre algo que la concursante negaba "Lo hemos visto"

Sin duda alguna, uno de los momentos más destacados actualmente en 'Supervivientes 2023' es el enfrentamiento que hay entre Adara Molinero y Asraf Beno. Si bien ambos mantenían una amistad en el reality, parece que la relación entre ambos no es la mejor ahora mismo, la verdad. La exconcursante de varios realities de Mediaset arremetió contra el exmodelo por un asunto de la convivencia.

De hecho, como pudimos ver en el programa, la discusión de Adara y Asraf, una en la que los dos terminaron llorando, comenzó con el modelo pregonándole a su amiga si había estado comiendo cangrejos con Arthur, algo que hizo la noche anterior. Asimismo, el desencadenante real de esta discusión fue cuando el novio de Isa Pantoja le comentó a la concursante que habían dejado cáscaras de cangrejos esparcidas en la arena, ahí fue cuando todo estallo, a pesar de ser algo tan simplón.

Por lo tanto, durante la última gala, los dos protagonistas de la noticia tuvieron la oportunidad de exponer sus puntos de vista, lo que no ayudó precisamente a mejorar la relación entre ambos: "Me he dado cuenta del tipo de persona que es. Se dedica a provocarme todo el tiempo. Se va a llorar a la roca para manchar mi imagen", dijo alterada la ganadora de GH VIP 7. Asraf, por su parte, lo negó y continuó alucinando por el inesperado giro de su amiga respecto a él.

De hecho, el modelo reconoció haberse equivocado por las formas en la que le planteó la cuestión y quiso dejarlo claro: "Quizás me pudo lo de líder y le pedí disculpas. Fui a intentar arreglarlo unas cuatro veces, pero nada. Creo que por eso no se rompe una amistad...". Un comentario que alteró bruscamente a Adara: "Eso es mentira, tú no me has pedido a mí disculpas. No tergiverses". Aquí es cuando el asunto se pone más interesante con un nuevo e inesperado giro.

¿Qué pasó? Pues bien, parece que la que estaba mintiendo y pretendía tergiversar era ella, como bien apuntó Carlos Sobera. El presentador tuvo que interrumpir la discusión entre ambos para dejar las cosas claras: "Lo hemos visto, y justamente hemos visto cómo Asraf te pedía perdón"., de decía a Adara. Algo que, era totalmente cierto, tal y como pudo verse y escucharse en el vídeo, y que dejó a la concursante prácticamente sin respuestas.

Evidentemente, este nuevo giro agrava más aún la situación entre Adara y Asraf. De hecho, este distanciamiento con Adara hace que el modelo pierda uno de sus grandes apoyos que tenía en Supervivientes 2023, algo que podría hacer que los votos en las nominaciones jugarán en su contra ahora.