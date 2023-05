Pilar Rubio revela su experiencia más traumática con un acosador: "Venía con un cuchillo"

La presentadora ha concedido una entrevista en 'Lecturas' donde ha hablado de su relación Cada vez son más los rumores de crisis entre Sergio Ramos y Pilar Rubio

Pilar Rubio ha concedido una entrevista a 'Lecturas' durante la presentación de la nueva colección de baño Selmark. La presentadora y colaboradora de televisión, aprovechó la charla para responder todas las dudas sobre su relación con Sergio Ramos, después de que varios medios afirmarán que están en crisis y para recordar algunas experiencias de su pasado.

En lo profesional, Pilar Rubio no descansa, son muchos los proyectos en los que está inmersa: su trabajo en 'El Hormiguero' y 'El desafío' y sus multiples colaboraciones. Además de campañas publicitarias y marcas de las que es imagen como la colección de baño Selmark, evento en el que ha concedido la entrevista.

Pero a pesar, de la carga laboral siempre que puede saca tiempo para volver a su casa en París y estar con sus cuatro hijos.

Ante los rumores de crisis Pilar Rubio se mostró enfadada por las informaciones que se han emitido durante los últimos días: "Que hablen, que la que sabe lo que pasa en mi casa soy yo, y mi marido. Entiendo que vende más decir una pareja en crisis, que una pareja feliz, pero no puedo hacer nada ni voy a gastar mi tiempo en desmentir estas cosas, ¿para qué?", concluía la presentadora de televisión.

La presentadora no parece preocupada por las noticias que apuntan a una crisis, pues "eso se dice siempre". "Una cosa que me ha dado la madurez es que me tomo en serio las cosas importantes.

Pero no todo es tan idílico en la relación, ambos son muy mediáticos y han recibido una gran cantidad de amenazas y campañas de acoso que sufre la pareja en redes. "Llevo muchos años recibiendo esto, creo que es parte de nuestra profesión también. He tenido unos cuantos locos. Y he puesto orden de alejamiento a algún loco", añadía Pilar Rubio.

Durante la entrevista, la presentadora ha echado la vista atrás y se ha abierto contando una de sus peores experiencias: "Uno venía con un cuchillo diciendo que es el salvador de Pilar y que tiene que matar a todo el mundo porque su misión de la vida es salvarla... La gente está muy para allá. Esto fue hace 15 años, cuando estaba en el 'Sé lo que hicisteis'".