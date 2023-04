Sergio Ramos y su seguridad la lían en la Feria de Abril de Sevilla

Se viraliza un vídeo con la reacción de su equipo de seguridad cuando le graban En TikTok, el vídeo ha sido muy comentado y ha generado muchas críticas

Como el París Saint-Germain (PSG) no disputará su próximo partido hasta este domingo 30 de abril, Sergio Ramos ha podido disfrutar más días de los previstos de la Feria de Abril de su ciudad natal.

Como es habitual en la capital andaluza, acudió a una caseta privada acompañado de su familia y varios amigos, pero sin Pilar Rubio, movimiento que ha provocado que la prensa rosa ya hable de crisis en el matrimonio.

¿Qué ha pasado con la seguridad de Sergio Ramos en la Feria de Abril 2023?

A pesar de estos comentarios, Pilar Rubio ya aclaró que la situación del matrimonio es algo que solo saben ellos dos. Pero en este caso, Sergio Ramos se ha viralizado por la actitud que ha tenido el sevillano y su equipo de seguridad con los fans que se arremolinaban alrededor de él y de sus acompañantes.

Varios usuarios, han aprovechado el poder de las redes sociales para compartir algunos vídeos en los que descubrimos el comportamiento de Sergio Ramos, pero sobre todo de los trabajadores que le protegían mientras caminaba por el ferial; en uno de TikTok, por ejemplo, se puede ver a uno de ellos dando golpes cuando los curiosos intentaban grabar al futbolista del PSG.

"Cuando te encuentras a Sergio Ramos y su seguridad va dando empujones y te da manotazos para tirarte el móvil. Postdata: si no quieres que te graben, quédate en tu casa y no te metas en en la Feria", el título del vídeo no podía ser más claro.