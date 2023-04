Pilar Rubio se pronuncia sobre si está pasando una crisis con Sergio Ramos: Hay lío

La colaboradora de El Hormiguero, cansada de que se hable de ellos Pilar se sincera como nunca antes sobre su matrimonio y su futuro con Sergio Ramos

Con motivo del lanzamiento de su cuarta colección con Selmark, Pilar Rubio se ha sincerado como nunca antes acerca de su matrimonio y el futuro que le espera tanto a ella como a su familia si Sergio Ramos sale del París Saint-Germain (PSG). Lo ha hecho en una entrevista con La Vanguardia en la que deja muy claro que su vida privada es solo algo que le debe importar a ella y a su marido:

"Una cosa que me ha dado la madurez y los 45 años que tengo es que me tomo en serio las cosas importantes. Que hablen. Si quien sabe lo que pasa en mi casa somos mi marido y yo", asegura Pilar Rubio, quien es consciente de que una posible crisis vende más que una pareja estable y feliz: "no puedo hacer nada ni voy a gastar mi tiempo en ir desmintiendo uno por uno".

Sobre el futuro profesional de su marido, Pilar Rubio prefiere guardar silencio: tras dos temporadas en el PSG marcadas por las lesiones y las decepciones, la prensa francesa ya da por hecho que el futbolista tendrá que marcharse.

Pero la presentadora y colaboradora no se lo plantea por el momento: "hasta que no vea una propuesta real, para qué voy a perder el tiempo pensando ‘Ay, si nos vamos a…’ si no lo sé. No sé nada y no lo voy a saber ni mañana ni pasado. Parece que la prensa sabe más que nosotros".

De esta forma, Sergio Ramos y Pilar Rubio siguen pensando en París, al menos hasta que no se les comunique que su futuro es otro.