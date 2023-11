'La Moderna': Avance del capítulo de hoy, 20 de noviembre

La serie se emite de lunes a viernes a las 16:30 horas

'La Moderna' es una serie de televisión española ambientada en los años 30. La ficción se estrenó el pasado miércoles 27 de septiembre a las 22:40 horas . Aun así, os espectadores pueden disfrutarla de lunes a viernes a las 16:30 horas en TVE.

La serie trata la historia de Matilde, una niña que se convierte en mujer con 14 años, ya que tiene que sacar adelante a toda su familia tras la pérdida de su padre. En ese momento, tiene que dejar atrás a Íñigo Peñalver, su primer amor, con el que se reencontrará ocho años después en 'La Moderna', las galerías que don Jaime, el mayor empresario de Madrid en los años 30, tiene en la zona de Gran Vía.

En el capítulo de hoy... Tras la detención de Raimundo le toca ahora el turno a su hermano Emilio. Lo que ellos no saben es que se les acusa de ser los autores materiales del asesinato de Jaime Morcuende. Al lado de semejante noticia, que Pietro finalmente gane el concurso del mejor pastel de grosella a Esperanza, o que Laurita le termine perdonando a Fernando Collado, es algo que se queda en agua de borrajas.

No así el tema de Antonia con la supuesta hija de su Ramón, que tras no poder conseguir el dinero que la amante de su marido tendrá que seguir viendo a Pilar Valladares. Otro problema tendrán que afrontar Trini y Miguel cuando vean cómo la celebración de su aniversario no se ve truncado una vez, sino dos por las llegadas de primero Elías y Cañete al Madrid Cabaret, y después de Teresa con sus amigas.