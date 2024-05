La opción Rafa Márquez sigue viva para el banquillo del Barça

El director deportivo del Barça, Deco, y el coordinador del área de fútbo, Bojan Krkic, se han desplazado este viernes para entrevistarse con Hansi Flick y su representante, Pini Zahavi. El técnico alemán es uno de los principales candidatos a tomar el testigo de Xavi en el banquillo blaugrana en caso de que se confirme el adiós del de Terrassa. Y es el favorito del presidente, Joan Laporta, un enamorado de la escuela alemana.

Deco y Krkic se han entrevistado con el de Heilderberg para tantear su disponibilidad y conocer de primera mano su proyecto. Los dos representantes blaugrana, a su vez, le han transmitido el interés y le han planteado las líneas maestras sobre las que debería trabajar en el Barça.

Este movimiento podría interpretarse como determinante en la elección del nuevo entrenador -repito, siempre que se confirme el adiós de Xavi-. Más, teniendo en cuenta que el Barça ya tenía adelantas las conversaciones con Flick antes de decidir la continuidad del de Terrassa. Los contactos con Flick y su entorno acabaron el 24 de abril, después de una cumbre en casa de Laporta en la que Xavi convenció al presidente y a la comisión deportiva de ser el entenador ideal para seguir liderando el proyecto. El llamado 'pacto del sushi' dio paso a una rueda de prensa al día siguiente en la que Deco, Laporta y Xavi escenificaron una unidad que tres semanas después parece haberse roto.

Con Xavi más cuestionado que nunca, el Barça ha vuelto a retomar los contactos con Flick, pero eso no significa que se haya descartado al otro candidato principal, Rafa Márquez. Avalado por el director deportivo, la opción del actual entrenador del Barça Atlètic sigue muy viva.

El méxicano no es ningún parche ni una bala en la recámara. Es un serio candidato y seguirá siéndolo. La dirección deportiva le conoce a la perfección y no necesita reuniones para saber su manera de trabajar ni su proyecto. Uno de los dos será el nuevo entrenador del Barça, siempre que de la cumbre del próximo lunes, en la que la comisión deportiva analizará con Xavi la temporada y el proyecto de futuro, no salga confirmado el de Terrassa.